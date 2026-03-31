Раскрыто, сколько денег можно переводить без подозрений банка

По ее словам, крупные операции подпадают под обязательный контроль, но это не означает их блокировку.

"Вопрос заключается в том, как финансовая операция будет распознана автоматизированной системой банковского и налогового мониторинга. Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм", — пояснила эксперт.

Чтобы избежать лишних вопросов, собеседница агентства советует переводить крупные суммы с дебетовых карт и сопровождать их комментариями ("подарок", "помощь родственнику"). При этом не следует дробить крупные суммы на мелкие — это как раз может выглядеть подозрительно. Если перевод соответствует обычным финансовым оборотам, поводов для беспокойства нет, заключила эксперт.