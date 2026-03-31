Раскрыто, сколько денег можно переводить без подозрений банка

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Лимита на сумму банковских переводов в России нет, но конкретные финансовые операции могут вызвать подозрения, рассказала агентству "Прайм" доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.
По ее словам, крупные операции подпадают под обязательный контроль, но это не означает их блокировку.
«
"Вопрос заключается в том, как финансовая операция будет распознана автоматизированной системой банковского и налогового мониторинга. Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм", — пояснила эксперт.
Закон не устанавливает прямого запрета на переводы между физическими лицами, но есть технические лимиты Системы быстрых платежей: до миллиона рублей за одну операцию при переводе себе и до 100 тысяч в месяц другим лицам без комиссии. Банки могут вводить собственные ограничения, они также обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сомнительных операциях.
Чтобы избежать лишних вопросов, собеседница агентства советует переводить крупные суммы с дебетовых карт и сопровождать их комментариями ("подарок", "помощь родственнику"). При этом не следует дробить крупные суммы на мелкие — это как раз может выглядеть подозрительно. Если перевод соответствует обычным финансовым оборотам, поводов для беспокойства нет, заключила эксперт.
