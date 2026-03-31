Источник в Турции назвал главное препятствие для переговоров США и Ирана

АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Усилия посредников по урегулированию конфликта вокруг Ирана направлены на устранение недоверия между Вашингтоном и Тегераном, которое остается главным препятствием для возобновления переговорного процесса, заявил РИА Новости источник в правительстве Турции.

"Основные усилия посредников сегодня сосредоточены на снижении уровня недоверия между США и Ираном, которое на протяжении длительного времени остается ключевым препятствием для возобновления полноценного переговорного процесса. Без восстановления минимального уровня взаимного доверия продвижение по дипломатическому треку представляется крайне затруднительным, поэтому именно этому аспекту уделяется первоочередное внимание в текущих контактах", - отметил собеседник агентства.