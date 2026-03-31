02:34 31.03.2026
Источник в Турции назвал главное препятствие для переговоров США и Ирана
Источник в Турции назвал главное препятствие для переговоров США и Ирана
Усилия посредников по урегулированию конфликта вокруг Ирана направлены на устранение недоверия между Вашингтоном и Тегераном, которое остается главным... РИА Новости, 31.03.2026
АНКАРА, 31 мар - РИА Новости. Усилия посредников по урегулированию конфликта вокруг Ирана направлены на устранение недоверия между Вашингтоном и Тегераном, которое остается главным препятствием для возобновления переговорного процесса, заявил РИА Новости источник в правительстве Турции.
Иран испытывает недоверие к США на фоне попыток возобновить переговорный процесс, заявил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
"На пределе": в США ужаснулись от того, что Иран устроил Израилю
Вчера, 01:36
"Основные усилия посредников сегодня сосредоточены на снижении уровня недоверия между США и Ираном, которое на протяжении длительного времени остается ключевым препятствием для возобновления полноценного переговорного процесса. Без восстановления минимального уровня взаимного доверия продвижение по дипломатическому треку представляется крайне затруднительным, поэтому именно этому аспекту уделяется первоочередное внимание в текущих контактах", - отметил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Иран заявил об уничтожении американских БПЛА MQ-9 над Исфаханом
30 марта, 23:17
 
