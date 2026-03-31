Посольство: Испания может ограничить въезд с небиометрическими паспортами

МАДРИД, 31 мар - РИА Новости. Испания может ввести ограничения на въезд для граждан с небиометрическими паспортами, заявили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.
"Испания в любой момент может присоединиться к ряду других европейских стран, которые уже ввели ограничения на въезд с небиометрическими паспортами", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что такие меры уже действуют в ряде стран Евросоюза, и Мадрид может присоединиться к этой практике.
При этом в посольстве подчеркнули, что на данный момент им неизвестно о проблемах у россиян при прохождении пограничного контроля в Испании.
Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва в течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта, Румыния и Германия - с 1 января этого года. Кроме того, в начале марта МИД Финляндии сообщил, что республика с 1 июня 2025 года перестанет принимать выданные в России небиометрические паспорта.
