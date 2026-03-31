Посольство: Испания может ограничить въезд с небиометрическими паспортами

МАДРИД, 31 мар - РИА Новости. Испания может ввести ограничения на въезд для граждан с небиометрическими паспортами, заявили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.

"Испания в любой момент может присоединиться к ряду других европейских стран, которые уже ввели ограничения на въезд с небиометрическими паспортами", - сообщили в посольстве.