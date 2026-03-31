Названа средняя цена куличей к Пасхе - РИА Новости, 31.03.2026
02:03 31.03.2026
Названа средняя цена куличей к Пасхе
Названа средняя цена куличей к Пасхе - РИА Новости, 31.03.2026
Названа средняя цена куличей к Пасхе
Минимальный продуктовый набор на Пасху, состоящий из кулича и других праздничных угощений, обойдется россиянам в этом году в 522 рубля, подсчитали для РИА... РИА Новости, 31.03.2026
россия
общество, россия, религиозные праздники
Общество, Россия, Религиозные праздники
Названа средняя цена куличей к Пасхе

РИА Новости: минимальный продуктовый набор на Пасху обойдется в 522 рубля

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Минимальный продуктовый набор на Пасху, состоящий из кулича и других праздничных угощений, обойдется россиянам в этом году в 522 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
В 2026 году православные верующие в России отмечают Пасху 12 апреля. Традиционно к празднику готовят куличи, красят яйца - символ новой жизни и собираются за семейным столом. Пасха остается не только религиозным, но и глубоко культурным событием, объединяющим поколения и наполняющим весну особым смыслом.
"Если учитывать в качестве минимального "пасхального набора" - готовый кулич, десяток яиц и набор красителей, то стоимость составит 522 рубля", - подсчитали аналитики.
По их данным, средняя цена кулича в этом году составляет 241 рубль, десятка яиц - 123 рубля, красителей для них - 158 рублей, полкилограмма творога - 204 рубля, готовой творожной пасхи - 665 рублей.
Высокий спрос на товары из этого набора начинается за 1-2 недели до праздника, обращают внимание аналитики.
Продукцию в основном приобретают в традиционных офлайн-магазинах. В онлайне средний ценник выше на 60-70%, в основном из-за большего объема упаковки и более премиального ассортимента.
В этом году россияне покупают товары пасхального набора более бюджетного ценового сегмента, что в том числе отражает умеренная динамика средней цены, подчеркивают авторы исследования.
