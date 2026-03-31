https://ria.ru/20260331/panama-2083903209.html
Источник: несколько панамских пограничников отправились воевать за ВСУ
Несколько панамских пограничников подали в отставку, чтобы воевать в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости источник, связанный с силовыми структурами Панамы. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T02:43:00+03:00
в мире
панама
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083253931_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_4be193f7dcddbf194442bea5a1e32c3a.jpg
https://ria.ru/20260323/naemniki-2082425181.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083253931_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_6a15a4efd3b3db278adfe5d2330ff409.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Несколько панамских пограничников подали в отставку, чтобы воевать в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости источник, связанный с силовыми структурами Панамы.
"Несколько полицейских из Национальной пограничной службы, а именно из подразделения разведки и боевых операций, подали в отставку, чтобы отправиться воевать на Украине", - рассказал он.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине
как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.