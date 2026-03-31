Овчинский: согласована архитектурная концепция торгового центра в Кокошкино

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Новой Москве в поселке Кокошкино появится новый торговый центр, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В рамках проекта планируется возвести коммерческое здание общей площадью 16 тысяч квадратных метров и рядом с ним – отдельно стоящий многоуровневый паркинг на 500 машино-мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Территорию вокруг ТЦ благоустроят. В частности, планируется высадить растения на участке площадью около 1,1 тысячи "квадратов". Также перед входом в заведение обустроят парадную площадь и пространства для отдыха, уточнил министр столичного правительства.

Сам торговый центр будет состоять из трех этажей. С одной стороны здание внешне будет разделено на две части, а с другой – будет иметь форму куба. Снаружи объект будет отделан золотистыми алюминиевыми панелями, витражными стеклами и элементами из антрацитово-серого стемалита, отмечается в сообщении департамента градостроительной политики.

Строительством ТЦ займется девелопер "Самолет".

Объект будет расположен рядом с деревней Санино в Троицком и Новомосковском округе.