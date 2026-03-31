Синоптик рассказал, когда в Москве отключат отопление

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Отопление в Москве уже можно отключать из-за теплой погоды, но его, вероятно, подержат включенным до первой декады апреля, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"По идее, отопление можно уже отключать, потому что среднесуточная температура уже выше восьми градусов... Но пока рисковать не будут и подержат до первой декады апреля. А дальше будем смотреть по развитию событий", - рассказал Шувалов.