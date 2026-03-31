ПЕКИН, 31 мар - РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану и угрозы в адрес Кубы демонстрируют, что Запад принципиально не изменился в своей идеологии колониализма, поделился с РИА Новости мнением заместитель директора центра исследований Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.

Израиль и Францию и Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США Аргентина . Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию Германию , воздержались.

« "Нынешняя международная ситуация возвращается к традиционному закону джунглей, удары США и Израиля по Ирану и угрозы в адрес Кубы демонстрируют, что Запад принципиально не изменился", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать результаты голосования по соответствующей резолюции в ООН.

По словам эксперта, Запад установил глобальный порядок после Второй мировой войны, но теперь он его разрушает, обнажая сущность неоколониализма. Ба Дяньцзюнь отметил, что методы и идеология стран Запада сегодня ничем не отличаются от традиционного колониализма. Эксперт отметил, что страны Глобального Юга ощущают возвращение колониализма: их суверенитет нарушается, их территории находятся под угрозой, а их национальное достоинство попирается.

Трансатлантическая работорговля была признана одним из самых тяжких преступлений против человечности не только ретроспективой истории, но и разоблачением фальшивой праведности Запада. Этот случай голосования в ООН можно экстраполировать на западную колониальную историю — массовые убийства коренных американцев, колонизация Индии и общее преследование коренных народов, отметил Ба Дяньцзюнь.

« "Эта резолюция может вызвать эффект домино, побудив к более широкому историческому переосмыслению колониальных преступлений", - добавил он.

Говоря о воздержавшихся на голосовании странах, эксперт отметил, что европейские страны, такие как Великобритания, воздержались от голосования, потому что они "принадлежат к западному лагерю и не могут разорвать свои связи с колониальной историей".

"Они опасаются, что нарратив исторической справедливости будет нарастать и в конечном итоге перерастет в требования репараций", - сказал он, отметив, что в то же время они не смеют голосовать против, потому что не хотят разоблачать лицемерие Запада сегодня.

Комментируя позицию Японии , эксперт отметил, что воздержание от голосования отражает глубоко укоренившуюся обеспокоенность в Токио по поводу эскалации исторических нарративов.

« "Япония одновременно является и историческим виновником, и рискует быть привлеченной к ответственности за такие проблемы, как женщины для утешения и принудительный труд", - добавил Ба Дяньцзюнь.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.