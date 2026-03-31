https://ria.ru/20260331/oon-2084053673.html
Китайский эксперт оценил голосование в ООН по резолюции о работорговле
Удары США и Израиля по Ирану и угрозы в адрес Кубы демонстрируют, что Запад принципиально не изменился в своей идеологии колониализма, поделился с РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2026
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045337018_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6eaabbb2ebf5bcef91773d7bf5412703.jpg
https://ria.ru/20260328/rezolyutsiya-2083488338.html
https://ria.ru/20260328/oon-2083522741.html
https://ria.ru/20260330/rabotorgovlya-2083875438.html
https://ria.ru/20260328/stambuli-2083531070.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045337018_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f94b666049b912d479aff0e39d735162.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Китайский эксперт прокомментировал голосование по резолюции ООН по работорговле
ПЕКИН, 31 мар - РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану и угрозы в адрес Кубы демонстрируют, что Запад принципиально не изменился в своей идеологии колониализма, поделился с РИА Новости мнением заместитель директора центра исследований Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.
Генеральная Ассамблея ООН
ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США
, Израиль
и Аргентина
. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию
, Францию
и Германию
, воздержались.
«
"Нынешняя международная ситуация возвращается к традиционному закону джунглей, удары США и Израиля по Ирану
и угрозы в адрес Кубы
демонстрируют, что Запад принципиально не изменился", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать результаты голосования по соответствующей резолюции в ООН.
По словам эксперта, Запад установил глобальный порядок после Второй мировой войны, но теперь он его разрушает, обнажая сущность неоколониализма. Ба Дяньцзюнь отметил, что методы и идеология стран Запада сегодня ничем не отличаются от традиционного колониализма. Эксперт отметил, что страны Глобального Юга ощущают возвращение колониализма: их суверенитет нарушается, их территории находятся под угрозой, а их национальное достоинство попирается.
Трансатлантическая работорговля была признана одним из самых тяжких преступлений против человечности не только ретроспективой истории, но и разоблачением фальшивой праведности Запада. Этот случай голосования в ООН можно экстраполировать на западную колониальную историю — массовые убийства коренных американцев, колонизация Индии
и общее преследование коренных народов, отметил Ба Дяньцзюнь.
«
"Эта резолюция может вызвать эффект домино, побудив к более широкому историческому переосмыслению колониальных преступлений", - добавил он.
Говоря о воздержавшихся на голосовании странах, эксперт отметил, что европейские страны, такие как Великобритания, воздержались от голосования, потому что они "принадлежат к западному лагерю и не могут разорвать свои связи с колониальной историей".
"Они опасаются, что нарратив исторической справедливости будет нарастать и в конечном итоге перерастет в требования репараций", - сказал он, отметив, что в то же время они не смеют голосовать против, потому что не хотят разоблачать лицемерие Запада сегодня.
Комментируя позицию Японии
, эксперт отметил, что воздержание от голосования отражает глубоко укоренившуюся обеспокоенность в Токио
по поводу эскалации исторических нарративов.
«
"Япония одновременно является и историческим виновником, и рискует быть привлеченной к ответственности за такие проблемы, как женщины для утешения и принудительный труд", - добавил Ба Дяньцзюнь.
Президент США Дональд Трамп
29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.