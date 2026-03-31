Китайский эксперт оценил голосование в ООН по резолюции о работорговле - РИА Новости, 31.03.2026
16:56 31.03.2026
Китайский эксперт оценил голосование в ООН по резолюции о работорговле
Удары США и Израиля по Ирану и угрозы в адрес Кубы демонстрируют, что Запад принципиально не изменился в своей идеологии колониализма, поделился с РИА Новости... РИА Новости, 31.03.2026
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ПЕКИН, 31 мар - РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану и угрозы в адрес Кубы демонстрируют, что Запад принципиально не изменился в своей идеологии колониализма, поделился с РИА Новости мнением заместитель директора центра исследований Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
"Нынешняя международная ситуация возвращается к традиционному закону джунглей, удары США и Израиля по Ирану и угрозы в адрес Кубы демонстрируют, что Запад принципиально не изменился", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать результаты голосования по соответствующей резолюции в ООН.
По словам эксперта, Запад установил глобальный порядок после Второй мировой войны, но теперь он его разрушает, обнажая сущность неоколониализма. Ба Дяньцзюнь отметил, что методы и идеология стран Запада сегодня ничем не отличаются от традиционного колониализма. Эксперт отметил, что страны Глобального Юга ощущают возвращение колониализма: их суверенитет нарушается, их территории находятся под угрозой, а их национальное достоинство попирается.
Трансатлантическая работорговля была признана одним из самых тяжких преступлений против человечности не только ретроспективой истории, но и разоблачением фальшивой праведности Запада. Этот случай голосования в ООН можно экстраполировать на западную колониальную историю — массовые убийства коренных американцев, колонизация Индии и общее преследование коренных народов, отметил Ба Дяньцзюнь.
"Эта резолюция может вызвать эффект домино, побудив к более широкому историческому переосмыслению колониальных преступлений", - добавил он.
Говоря о воздержавшихся на голосовании странах, эксперт отметил, что европейские страны, такие как Великобритания, воздержались от голосования, потому что они "принадлежат к западному лагерю и не могут разорвать свои связи с колониальной историей".
"Они опасаются, что нарратив исторической справедливости будет нарастать и в конечном итоге перерастет в требования репараций", - сказал он, отметив, что в то же время они не смеют голосовать против, потому что не хотят разоблачать лицемерие Запада сегодня.
Комментируя позицию Японии, эксперт отметил, что воздержание от голосования отражает глубоко укоренившуюся обеспокоенность в Токио по поводу эскалации исторических нарративов.
"Япония одновременно является и историческим виновником, и рискует быть привлеченной к ответственности за такие проблемы, как женщины для утешения и принудительный труд", - добавил Ба Дяньцзюнь.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
