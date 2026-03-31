Детский омбудсмен оценила предложение Дерипаски о 12-часовом рабочем дне

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о шестидневной 12-часовой рабочей неделе, подчеркнув, что подобная инициатива не оставляет места для семьи в жизни человека.

Ранее Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".

"Сейчас активно обсуждают предложение Олега Дерипаски о 12-часовом рабочем дне. И у меня только один вопрос: а детей кто будет воспитывать?" - написала Ярославская на платформе Max.

Омбудсмен обратила внимание на то, что люди и так живут в реальности, где постоянно говорится о демографии, о ценности семьи и о том, что родителям нужно проводить больше времени с детьми.

"И что в итоге? Папа - 12 часов на работе. Мама - 12 часов на работе… Это даже не про "сложно". Это про то, что такая модель в принципе не оставляет места для семьи", - подчеркнула она.