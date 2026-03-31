19:17 31.03.2026
Детский омбудсмен оценила предложение Дерипаски о 12-часовом рабочем дне
Детский омбудсмен оценила предложение Дерипаски о 12-часовом рабочем дне
Детский омбудсмен оценила предложение Дерипаски о 12-часовом рабочем дне

Ярославская: 12-часовой рабочий день не оставит времени на воспитание детей

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о шестидневной 12-часовой рабочей неделе, подчеркнув, что подобная инициатива не оставляет места для семьи в жизни человека.
Ранее Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию "от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями".
"Сейчас активно обсуждают предложение Олега Дерипаски о 12-часовом рабочем дне. И у меня только один вопрос: а детей кто будет воспитывать?" - написала Ярославская на платформе Max.
Омбудсмен обратила внимание на то, что люди и так живут в реальности, где постоянно говорится о демографии, о ценности семьи и о том, что родителям нужно проводить больше времени с детьми.
"И что в итоге? Папа - 12 часов на работе. Мама - 12 часов на работе… Это даже не про "сложно". Это про то, что такая модель в принципе не оставляет места для семьи", - подчеркнула она.
Она добавила, что в реальной жизни ребёнку нужны не только еда, одежда и игрушки, но и родители.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе
30 марта, 17:34
 
