В Херсонской области могут ввести ограничения для гражданского транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Дополнительные ограничения для гражданского транспорта могут ввести в прифронтовых районах Херсонской области из-за атак ВСУ, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ пытаются отрезать прифронтовой город Алешки и ряд других населённых пунктов в Херсонской области от поставок продуктов и лекарств, противник наносит удары по транспорту и минирует маршруты.
"Что касается движения гражданского транспорта, здесь решения принимаются исключительно из соображений безопасности. Где нужно, будем вводить дополнительные ограничения. Потому что главная задача — сохранить жизнь людей", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, никто не собирается играть в "красивую картинку", когда речь идёт о реальной угрозе удара или подрыва на дороге.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. По данным начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.