Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 31.03.2026 (обновлено: 12:10 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/obstrel-2083922553.html
Обстрелы Энергодара носят целенаправленный характер, заявили на ЗАЭС
Обстрелы ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающей к атомной станции территории носят целенаправленный характер, заявила РИА Новости директор РИА Новости, 31.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998891171_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_db769e925f9d2da521dbee39d1ed7d59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстрелы Энергодара носят целенаправленный характер, заявили на ЗАЭС

Евгения Яшина: обстрелы Энергодара носят целенаправленный характер

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Обстрелы ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающей к атомной станции территории носят целенаправленный характер, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
ВСУ в последние дни несколько раз атаковали артиллерией и беспилотниками Энергодар. В одном из таких обстрелов пострадали два человека.
"Давая оценку обстрелам, можно констатировать, что они носят целенаправленный характер, создают постоянную угрозу для инфраструктуры жизнеобеспечения города и оказывают серьезное психологическое давление как на жителей, так и на персона", - сказала Яшина агентству.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Обесточивание Энергодара затронуло вспомогательные здания ЗАЭС
30 марта, 11:17
 
ЭнергодарДнепр (река)ЕвропаВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала