10:59 31.03.2026 (обновлено: 11:28 31.03.2026)
Объем поддержанного ЭКСАР экспорта и импорта составил 360 млрд рублей
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Объем поддержанного "Эксар" (входит в группу РЭЦ) экспорта и импорта по сделкам с банками в 2025 году составил 360 миллиардов рублей, сообщает экспортное кредитное агентство.
"В прошлом году взаимодействие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" (входит в Группу РЭЦ) с банками и финансовыми институтами выстраивалось по двум важным направлениям: наращивание объемов по текущей продуктовой линейке и обеспечение потребности в новых решениях. Так, объем поддержанного "Эксар" экспорта и импорта в рамках сделок с банками и финансовыми институтами за прошлый год составил 360 миллиардов рублей, что составляет порядка 88% страхового портфеля "Эксар", - отмечается в пресс-релизе.
Самым популярным продуктом "Эксар" для банков и финансовых институтов в 2025 году стало решение по страхованию кредитов, предоставляемых на цели предэкспортного финансирования. Общее количество таких заключенных договоров страхования превысило третью часть от всего числа договоров страхования с банками и финансовыми институтами в 2025 году.
Кроме того, развивалось сотрудничество и по новым страховым решениям. При разработке новых страховых продуктов "Эксар" всегда учитывает потребности банковского сообщества. В частности, в 2025 году страховой компанией были заключены первые сделки в рамках продукта по страхованию импортных гарантий. По одной из сделок страховое покрытие было предоставлено в отношении выпущенной гарантии возврата авансового платежа. Предметом импортной закупки по застрахованной гарантии на сумму около 125 миллионов рублей являлось оборудование, входящее в перечень продукции критического импорта.
В качестве еще одного примера можно привести сделку, в ходе которой "Эксар" предоставил страховое покрытие в отношении импортных гарантий на общую сумму 2 миллиарда рублей. Гарантии были выданы в рамках проекта строительства драматического театра и международного образовательного центра по межправительственным соглашениям, заключенным между РФ и Таджикистаном.
В 2025 году участникам рынка было предложено новое решение по страхованию обязательств приказодателя по аккредитиву. Оно предназначено для закрытия рисков неполучения возмещения от приказодателя по аккредитивам, открываемым для целей осуществления расчетов за товары (работы или услуги), экспортируемые из РФ.
В целях укрепления взаимодействия в 2025 году также был запущен методологический банковский клуб PRO.EXIAR, который стал онлайн-площадкой для обмена опытом и экспертизой и обеспечил возможность диалога по наиболее востребованным страховым решениям внутри профессионального сообщества.
РЭЦ предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
"Эксар" является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом, в 2022 году, в ответ на новые вызовы, правительство РФ расширило полномочия "Эксар" до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
 
