18:34 31.03.2026 (обновлено: 18:37 31.03.2026)
В ОАЭ резко выросли цены на бензин и дизельное топливо
Цены на бензин в ОАЭ со среды вырастают более чем на 30%, в то время как цена на дизельное топливо увеличивается на 70%, свидетельствуют данные Комитета по... РИА Новости, 31.03.2026
ДУБАЙ (ОАЭ), 31 мар - РИА Новости. Цены на бензин в ОАЭ со среды вырастают более чем на 30%, в то время как цена на дизельное топливо увеличивается на 70%, свидетельствуют данные Комитета по ценам на топливо ОАЭ.
Цены на топливо в ОАЭ фиксируются на один месяц вперед на основании мировых цен на энергоносители.
Автомобильная заправка в США - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Цены на бензин в США достигли $4 за галлон впервые с августа 2022 года
Вчера, 03:56
Установленная на апрель цена на 95-й бензин увеличивается на 32% и составляет 3,28 дирхама (0,89 доллара США) за литр. Цены на бензин с октановым числом 91 и 98 увеличиваются на 33% и 31% соответственно.
Цена на дизельное топливо подскочила на 72% - с 2,72 дирхама (0,74 доллара США) за литр в марте до 4,69 дирхама ОАЭ (1,28 доллара США) в апреле.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Автозаправочная станция в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Цена на бензин в Великобритании достигла двухлетнего максимума
30 марта, 20:52
 
