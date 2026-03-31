В JPMorgan считают, что цены на нефть могут вырасти до 150 долларов - РИА Новости, 31.03.2026
03:21 31.03.2026
В JPMorgan считают, что цены на нефть могут вырасти до 150 долларов
Главный экономист американского банка JPMorgan Брюс Касман считает, что цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет... РИА Новости, 31.03.2026
JPMorgan: цена на нефть составит $150, если Ормузский пролив закроют на месяц

© AP Photo / Altaf QadriНефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры и грузовые суда в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Главный экономист американского банка JPMorgan Брюс Касман считает, что цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт еще месяц.
"Сценарий, при котором пролив останется закрытым еще на месяц, будет соответствовать росту цен до 150 долларов за баррель и ограничениями энергопоставок для промышленных потребителей", - цитирует слова экономиста британская газета Times.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
