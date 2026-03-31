В МИД рассказали, куда Россия не будет поставлять нефть

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
"Ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. <...> Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею", — сказал он в интервью "Известиям".
Так дипломат ответил на вопрос, обсуждаются ли с недружественными странами, например с Японией, перспективы закупок российской нефти.
Участники "Большой семерки", Австралия и Евросоюз из-за событий на Украине ввели потолок цен на экспорт российских энергоресурсов. С 1 февраля ЕС установил его на уровне 44,1 доллара за баррель. В ответ Россия запретила поставки продукции иностранным лицам, если в контрактах упомянут механизм предельной стоимости.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. На этом фоне цены на энергоносители бьют рекорды.
В середине марта американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 8:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей, уточнил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. О готовности закупать энергоресурсы уже заявили Таиланд и Индонезия.
