08:00 31.03.2026 (обновлено: 08:01 31.03.2026)
Своих не бросаем: Москва переиграла Вашингтон на его заднем дворе
Виктория Никифорова
Восьмого марта российский танкер "Анатолий Колодкин" вышел из Приморска и направился к Кубе. Он вез около ста тысяч тонн сырой нефти, так нужной нашим друзьям на Острове свободы. За "Колодкиным" следили. В Ла-Манше его на почтительном расстоянии сопровождал британский военный корабль, на Карибах его передвижения отслеживали американские военные, занимающиеся в регионе откровенным пиратством.
В это время и российская нефть, и экспорт углеводородов на Кубу были обложены американскими санкциями по самое не могу. Вашингтон душил остров энергоблокадой, а представители администрации откровенно издевались над страданиями кубинцев: это, мол, "неэффективный коммунизм" во всем виноват.
Но, вопреки всему, "Анатолий Колодкин", не сбавляя хода, шел на помощь к нашим товарищам. Во время прохода через Ла-Манш и вплоть до выхода в Атлантический океан его сопровождал корабль ВМФ России, а дальше танкер шел без сопровождения. И вот вчера "Анатолий Колодкин" под российским флагом прорвался сквозь все кордоны и триумфально пришвартовался в кубинском порту Матансас.
"Его прибытие бросило открытый вызов односторонней блокаде, введенной правительством США. Приход танкера имеет стратегическую важность для снятия последствий попытки энергетического удушения страны Вашингтоном", — пишет кубинское издание.
Отметим, что Россия — единственная страна в мире, которая осмелилась помочь кубинцам с нефтью. Китай посылает им рис и подбрасывает деньжат. Волонтеры из Мексики снаряжают небольшие яхточки и грузят на них детское питание, муку и лекарства. Но все это, конечно, капля в море. Это не решало главную проблему Кубы — жесточайший энергодефицит, организованный американцами.
После запрета поставлять на Кубу нефть блэкауты в стране длились сутками, свет отключался даже в больницах и роддомах. Кубинцы страдали, но не сдавались. Более того, когда американцы попросили разрешить привезти на остров дизтопливо для генераторов в своей дипмиссии, МИД Кубы отказал им в самом резком тоне. Запрос Вашингтона был охарактеризован как "бесстыдный". В результате персонал дипмиссии США уже пакует чемоданы.
Но ничего из того, на что надеялись в Вашингтоне, не случилось — ни мятежей, ни восстаний, ни "майданов". Кубинцы сплотились и самоотверженно работали, стиснув зубы и надеясь на помощь друзей. И вот помощь пришла.
Одновременно с приходом танкера российское посольство в Мексике заявило, что Москва "полностью солидарна с Кубой, считает все ограничения, введенные против нее, незаконными <...> и готова оказать всю необходимую поддержку, включая материальную помощь".
Ну а что же авторы энергетической блокады? Заметив, что под самым его носом "Анатолий Колодкин" идет на Кубу, президент США отреагировал на это в свойственном ему стиле: "Нам все равно, если им (кубинцам. — Прим. ред.) кто-нибудь пришлет судно с грузом. Я им говорил: если какая-нибудь страна сейчас хочет прислать нефть на Кубу, у меня с этим проблем нет. Будь то Россия или кто угодно".
Американские СМИ понесли это высказывание в духе "США чего-то там разрешили России", но все это, конечно, разговоры в пользу бедных. Никто никому ничего не разрешал — это все та же успокаивающая риторика для внутреннего потребления по типу того, что "Иран уже побежден". Это просто хорошая мина при плохой игре, заживляющий гель на уязвленное самолюбие экс-гегемона.
На самом деле, поясняет нам The Washington Post, "возможности администрации в этом случае были очень ограниченны. <...> В разгар войны с Ираном Вашингтон не мог идти на риск конфронтации с Москвой из-за Кубы. <...> Геополитическая цена противостояния с Россией оказалась бы неподъемной. Это прямое следствие хаотичной внешней политики Белого дома: когда ты перерастянут на множестве направлений, то не справляешься ни на одном".
То же издание подчеркивает, что прорыв нефтяной блокады развяжет России руки во всем регионе и обеспечит многие возможности продвижения своих интересов. "Анатолий" будет не последним", — задумчиво отметил американский специалист.
Это именно так, не извольте сомневаться. Россия своих не бросает.
