Россия осуждает нападения на миротворцев ООН в Ливане, заявил Небензя

ООН, 31 мар – РИА Новости. РФ решительно осуждает атаки на миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL), ждет от секретариата всемирной организации данные об исполнителях нападений, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

За последние 48 часов, напомнил дипломат РФ , погибли трое миротворцев, еще несколько получили ранения.

"Россия решительно осуждает все нападения на контингент ВСООНЛ, кем бы они ни осуществлялись", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН

Он отметил, что РФ "рассчитывает на оперативное получение от Секретариата ООН всей полноты информации, в том числе об исполнителях этих вопиющих атак".

РФ также выражает соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим миротворцам, добавил постпред РФ.

Эскалация между Израилем и ливанским движением " Хезболлах " началась в ночь на 2 марта, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения в регионе. В ответ Армия обороны Израиля приступила к масштабным ударам по Ливану , а 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге республики.