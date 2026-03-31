Россия осуждает нападения на миротворцев ООН в Ливане, заявил Небензя - РИА Новости, 31.03.2026
РФ решительно осуждает атаки на миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL), ждет от секретариата всемирной организации данные об исполнителях...
Небензя: РФ решительно осуждает атаки на миротворцев ООН в Ливане
ООН, 31 мар – РИА Новости. РФ решительно осуждает атаки на миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL), ждет от секретариата всемирной организации данные об исполнителях нападений, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
За последние 48 часов, напомнил дипломат РФ
, погибли трое миротворцев, еще несколько получили ранения.
"Россия решительно осуждает все нападения на контингент ВСООНЛ, кем бы они ни осуществлялись", – сказал Небензя
в ходе заседания СБ ООН
.
Он отметил, что РФ "рассчитывает на оперативное получение от Секретариата ООН всей полноты информации, в том числе об исполнителях этих вопиющих атак".
РФ также выражает соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим миротворцам, добавил постпред РФ.
Эскалация между Израилем
и ливанским движением "Хезболлах
" началась в ночь на 2 марта, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения в регионе. В ответ Армия обороны Израиля приступила к масштабным ударам по Ливану
, а 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге республики.
Вместе с тем достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдала израильская сторона. Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.