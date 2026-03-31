Ученые рассказали, как снизить потери электроэнергии на нефтепромыслах

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Последовательность действий по снижению расхода электроэнергии на перекачку нефти и повышению надежности работы насосных агрегатов предложили ученые Школы цифрового инжиниринга Последовательность действий по снижению расхода электроэнергии на перекачку нефти и повышению надежности работы насосных агрегатов предложили ученые Школы цифрового инжиниринга "Высшей школы нефти" в составе научного коллектива. Исследование опубликовано в издании "Инжиниринг георесурсов" (Известия ТПУ).

Больше 30 процентов электроэнергии, расходуемой предприятиями нефтегазодобычи, потребляют насосы систем поддержания пластового давления и внутрипромысловой перекачки нефти. В целом насосные станции потребляют около 20 процентов общего спроса на электричество в мире, сообщил директор Школы цифрового инжиниринга АГТУ ВШН Алексей Михайлов. По его словам, несмотря на высокое энергопотребление, многие насосные станции внутрипромысловой перекачки нефти работают ниже потенциально возможных уровней эффективности.

Коллектив специалистов Школы цифрового инжиниринга АГТУ ВШН при участии коллег из Казанского государственного энергетического университета исследовал работу дожимных насосных станций (ДНС). ДНС предназначены для сбора промысловой жидкости со скважин, отделения газа и затем перекачки собранной жидкости к установкам подготовки нефти.

В ходе энергетических обследований на предприятиях были выявлены несколько проблем, приводящих к перерасходу электроэнергии. К ним относятся высокая обводненность продукции, циклический режим работы насосных агрегатов, высокая вязкость перекачиваемой жидкости и другие факторы, отметили в вузе.

"Для снижения удельного расхода энергии на перекачку одного кубометра жидкости необходимо учитывать три главных параметра: плотность перекачиваемой жидкости, напор, коэффициент полезного действия насосного агрегата", — рассказала одна из авторов исследования, доцент Школы цифрового инжиниринга Алсу Гарифуллина.

В работе рассмотрены возможные действия по повышению энергетической эффективности насосных агрегатов: уменьшение объема и плотности перекачиваемой жидкости с помощью предварительного сброса воды, изменение режима работы агрегатов при внедрении частотно-регулируемого электропривода, замена двигателя и уменьшение динамической вязкости перекачиваемой жидкости.

Применение перечисленных в работе мероприятий позволит значительно снизить удельный расход электроэнергии, повысить надежность работы насосных агрегатов и снизить эксплуатационные затраты, утверждают авторы исследования.

"Одним из приоритетных направлений исследований Школы цифрового инжиниринга Высшей школы нефти является повышение энергетической эффективности объектов нефтегазовой отрасли. Мы ориентированы на решение актуальных практических задач по заказу индустриальных партнеров и скорейшее внедрение наших исследований и разработок в процессы добычи нефти и газа", — рассказал ректор Высшей школы нефти Александр Дьяконов.