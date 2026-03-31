"Все будет пересмотрено": союзник США вывел Рубио из себя

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Вашингтон должен пересмотреть отношения с НАТО из-за позиции альянса по Ирану, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera.
Накануне газета El Pais сообщила, что Испания закрыла небо для самолетов, которые задействованы в военной операции США против Ирана. В то же время уточнялось, что в чрезвычайных ситуациях пролет или посадка задействованного в операции воздушного судна будут разрешены.
При этом Рубио поставил под сомнение выгоду, которую Соединенные Штаты извлекают от членства в Североатлантическом альянсе.
В начале марта испанские власти осудили военные действия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву.
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений.
Также глава Белого дома согласился пересмотреть вопрос о военном присутствии США в Испании в связи с нежеланием Мадрида оказывать содействие военной операции Вашингтона в отношении Ирана.
СМИ узнали о работе США, Гренландии и НАТО над соглашением
