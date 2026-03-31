Еще Сталин предлагал. Как Москва хотела навсегда разобраться с НАТО

Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО во время торжественной церемонии празднования 20-летия присоединения Чехии, Венгрии и Польши к блоку

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Кремль дважды выражал готовность рассмотреть возможность вступления в НАТО. Однако Запад неизменно держит курс на конфронтацию — даже несмотря на попытки прекратить вражду, как это было ровно 72 года назад.

В поисках возможности

Североатлантический альянс, основанный 4 апреля 1949-го, первую круглую дату отмечал в 1954-м. После смерти Сталина СССР постепенно смягчал как внутреннюю, так и внешнюю политику. Появилась надежда, что переговоры помогут понизить градус напряженности в Европе и прийти к некой интеграции.

© AP Photo Государственный секретарь США Дин Ачесон подписывает Североатлантический договор. 4 апреля 1949 года

Глава советского МИД Вячеслав Молотов на Берлинской конференции министров иностранных дел в феврале предложил заключить общеевропейский договор о коллективной безопасности с гарантией объединения Германии и ее будущего нейтралитета. Запад отказал, поскольку в таком случае роль США на континенте низводилась бы до наблюдателя. Британия также обвинила Советы в "интриганстве" и попытке сорвать якобы "оборонительные" планы альянса.

Москва решила частично уступить. Замминистра иностранных дел Андрей Громыко 10 марта предоставил проект новых предложений с возможностью полноценного участия Штатов в договоре и вступления Советского Союза в НАТО при определенных условиях. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и глава правительства Георгий Маленков внесли дополнительные правки в дипломатическую ноту, которую 31 марта в окончательном варианте направили Вашингтону, Лондону и Парижу.

"Совершенно очевидно, что Организация Североатлантического договора могла бы при соответствующих условиях утратить свой агрессивный характер в том случае, если бы ее участниками стали все великие державы, входившие в антигитлеровскую коалицию. В соответствии с этим, руководствуясь неизменными принципами своей миролюбивой внешней политики и стремясь к уменьшению напряженности в международных отношениях, советское правительство выражает готовность рассмотреть совместно с заинтересованными правительствами вопрос об участии СССР в Североатлантическом договоре", — указывалось в документе.

Примечательно, что такой вариант не исключал и Сталин. В августе 1952-го посол Франции Луи Жокс в личной беседе с вождем заявил, что Париж рассматривает организацию как исключительно мирный союз. Присутствовавшему на встрече министру иностранных дел Андрею Вышинскому генералиссимус с улыбкой предложил подумать: "Не следует ли в таком случае СССР присоединиться к блоку?"

© AP Photo Иосиф Сталин

Проваленная проверка

Одновременно с СССР заявки в НАТО подали Белорусская ССР и Украинская ССР, у которых были отдельные места в ООН. На все три обращения поступил отказ.

"Нереальная природа предложения не заслуживает обсуждения", — говорилось в официальном сообщении альянса 7 мая 1954-го. В частности отмечалось, что среди союзников происходит "свободный и полный обмен информацией", а с Москвой такая схема невозможна. Кроме того, Советский Союз в качестве члена организации "был бы в состоянии налагать вето на каждое решение".

Год спустя на сессии Верховного Совета СССР председатель Совета Министров Николай Булганин назвал ноту попыткой проверить искренность западных держав. И подчеркнул, что участие в "организации, преследующей оборонительные цели", полностью соответствовало бы интересам страны.

Но к тому моменту об этом не могло идти и речи. Девятого мая 1955-го, в день десятилетия Победы, в НАТО вошла Западная Германия. Советскому Союзу не оставалось ничего, кроме как ответить созданием альтернативного блока из социалистических государств — Организации Варшавского договора (ОВД). Более чем на три десятилетия Европа раскололась на два военных лагеря.

"Попытка СССР вступить в НАТО была политической акцией. Они уверяли, что альянс будет заниматься только вопросами безопасности, — и обманывали Советский Союз. Москва решила проверить, насколько искренни Штаты и европейские страны, учитывая, что в 1946-м прозвучала Фултонская речь Уинстона Черчилля и холодная война уже начиналась", — отмечает военный историк Юрий Кнутов.

Получив отказ, СССР окончательно перестал сомневаться в сущности НАТО. Последующие войны в Индокитае и на Ближнем Востоке, события в Латинской Америке и Африке только подтверждали: разговоры о миролюбивом характере блока — чистая ложь.

Упущенная возможность

В декабре 1989-го Михаил Горбачев и Джордж Буш официально объявили об окончании холодной войны. Год спустя объединилась Германия. ОВД доживала последние месяцы. Госсекретарь США Джеймс Бейкер заверял последнего советского лидера, что НАТО "ни на один дюйм" не продвинется в восточном направлении.

© AP Photo / Doug Mills Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш во время встречи на советском круизном лайнере "Максим Горький" на Мальте, 2 декабря 1989 года

Идея о "большом европейском доме" от Лиссабона до Владивостока перестала быть туманной перспективой. После Маастрихтского договора 1992-го, завершившего оформление ЕС, Европа задумалась над дальнейшей судьбой НАТО и строительстве новой системы безопасности.

Смысл существования альянса после падения соперника объяснить было трудно, однако президент США Билл Клинтон не только смог добиться сохранения НАТО и американского присутствия в Европе, но и втянул блок в межнациональные войны на Балканах. Москва не соглашалась с этим агрессивным курсом, однако оставалась открытой к сотрудничеству.

"Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности, но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов", — отмечал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в прошлом году.

В 2000-м Клинтон лично уверял Путина, что НАТО не угрожает Москве. Более того, готов был рассмотреть идею участия России в блоке. Как вспоминал российский лидер, президент США назвал это возможным, однако в тот же вечер сказал, что сейчас это "нереально".

"Это была уже реальная попытка, искреннее обращение, встретившее сопротивление со стороны НАТО. Некоторые государства-члены заявили: если принять в состав Россию, альянс закончится. Ведь тогда придется учитывать позицию Москвы и подстраивать под нее решения", — поясняет Кнутов.