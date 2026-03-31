МВД рассказало, как защититься от аферистов перед установкой приложений

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Киберполицейские дали рекомендации, которые позволят защититься от мошенников при установке приложений.

"Мошенники маскируют вредоносные программы под безобидные сервисы, игры, обновления и полезные утилиты. Чтобы не предоставить злоумышленникам доступ к вашему устройству, перед использованием стоит выполнить несколько простых проверок", — говорится в публикации управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Прежде всего приложения следует скачивать только из официальных магазинов, а к ссылкам из мессенджеров, сторонним сайтам и APK-файлам — относиться с повышенной осторожностью. Если программу предлагают установить срочно или в обход официального магазина, от такой установки лучше отказаться.

Перед скачиванием нужно проверить приложение — у добросовестного разработчика обычно есть сайт, рабочие контакты и история других приложений. Если профиль создан недавно, выглядит пустым или вызывает сомнения, это серьезный повод насторожиться.

Затем стоит оценить название, описание и внешний вид страницы приложения. Ошибки, некачественные скриншоты, странный перевод и несоответствие фирменному стилю могут указывать на подделку. Здесь важны даже мелкие несостыковки в оформлении.

Кроме того, не стоит доверять отзывам без проверки — высокая оценка не всегда означает, что приложение безопасно, а если отзывы однотипные, опубликованы массово в один день и в них нет конкретики, они могут быть накручены.

Перед установкой следует поискать информацию о приложении — ввести его название вместе со словами "мошенничество", "фишинг" или "отзывы", что поможет быстро понять, не жаловались ли уже пользователи на кражу данных или подозрительное поведение программы.

"Посмотрите, какие разрешения запрашивает приложение. Нужно оценить, действительно ли доступ к этим функциям необходим для его работы. Особенно опасно, если калькулятор, игра или другой простой сервис просит доступ к СМС, звонкам, функциям администратора или сервисам доступности", — добавили в ведомстве.