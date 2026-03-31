Мурашко рассказал о нововведениях в сфере медицинского образования

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Организации, реализующие программы медицинского и фармацевтического образования, не позднее 1 сентября 2026 года обязаны получить заключение Росздравнадзора на соответствие требованиям кадровому и материально-техническому обеспечению, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Организации, которые реализуют программы медицинского и фармацевтического образования всех уровней, обязаны будут не позднее 1 сентября 2026 года получить заключение Росздравнадзора на соответствие требованиям кадровому и материально-техническому обеспечению", - сказал Мурашко в ходе открытия XVII Общероссийской конференции с международным участием "Неделя медицинского образования-2026".

Он добавил, что качество баз, на которых будет проводиться образовательный процесс, тоже играет важную роль, поэтому данной теме уделено особое внимание.