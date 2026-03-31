Спецборт доставит в Москву пострадавших при ЧП в Нижнекамске

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специальный борт Ил-76 МЧС России доставит в Москву пострадавших из Нижнекамска, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Нижнекамск. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта", - говорится в сообщении.

Добавляется, что сопровождать пострадавших в полете будут врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава РФ.