В Москве завели дело после смерти пациентки в частной клинике

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти пациентки частной косметологической клиники в Москве, сообщили в ГСУ СК России по столице.
Ранее в ведомстве сообщали, что женщина 1967 года рождения скончалась во время косметологической процедуры в частной клинике на Новослободской улице в центре Москвы. Как уточнил собеседник РИА Новости в правоохранительных органах, пациентке проводили липосакцию. Росздравнадзор выясняет обстоятельств гибели женщины.
"Следственным отделом по Тверскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе Мах.
Добавляется, что для установления точной причины смерти пациентки будет назначена судебно-медицинская экспертиза.