В Москве запустили производство лекарства для терапии 13 видов рака - РИА Новости, 31.03.2026
19:38 31.03.2026 (обновлено: 19:47 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/moskva-2084116010.html
В Москве запустили производство лекарства для терапии 13 видов рака
В Москве запустили производство лекарства для терапии 13 видов рака - РИА Новости, 31.03.2026
В Москве запустили производство лекарства для терапии 13 видов рака
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустил производство лекарства для терапии сразу 13 видов онкологических заболеваний, препарат... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T19:38:00+03:00
2026-03-31T19:47:00+03:00
россия, москва, сергей собянин, русский язык в мире, общество
Россия, Москва, Сергей Собянин, Русский язык в мире, Общество, Хорошие новости
В Москве запустили производство лекарства для терапии 13 видов рака

Собянин: в Москве запустили производство лекарства для терапии 13 видов рака

Сотрудница лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустил производство лекарства для терапии сразу 13 видов онкологических заболеваний, препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" запустил производство лекарства для терапии сразу 13 видов онкологических заболеваний. Препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями. Уникальность лекарства в том, что оно помогает иммунитету человека самостоятельно распознать и уничтожить раковые клетки", - написал Собянин в своем канале на платформе Мах.
Мэр отметил, что препарат включен в клинические рекомендации Минздрава России и перечень жизненно необходимых лекарств. Совсем скоро его начнут получать московские больницы.
"Лекарство будут производить по офсетному контракту с городом. Современная терапия станет доступнее для москвичей, а поставки будут стабильными", - уточнил Собянин.
Он пояснил, что производством занимается один из крупнейших биотехнологических заводов в стране. Предприятие уже освоило выпуск других важных препаратов - от лейкоза, лимфомы и ревматоидного артрита.
"Статус резидента особой экономической зоны дает компании налоговые льготы. Сэкономленные средства она вкладывает в новые разработки, которых сегодня больше 100", - добавил Собянин.
По его словам, Москва активно поддерживает такие проекты. Развитие фармацевтической отрасли вносит вклад в реализацию национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья".
Хорошие новостиРоссияМоскваСергей СобянинРусский язык в миреОбщество
 
 
