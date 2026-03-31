В Москве запустили производство лекарства для терапии 13 видов рака

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустил производство лекарства для терапии сразу 13 видов онкологических заболеваний, препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" запустил производство лекарства для терапии сразу 13 видов онкологических заболеваний. Препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями. Уникальность лекарства в том, что оно помогает иммунитету человека самостоятельно распознать и уничтожить раковые клетки", - написал Собянин в своем канале на платформе Мах.

Мэр отметил, что препарат включен в клинические рекомендации Минздрава России и перечень жизненно необходимых лекарств. Совсем скоро его начнут получать московские больницы.

"Лекарство будут производить по офсетному контракту с городом. Современная терапия станет доступнее для москвичей, а поставки будут стабильными", - уточнил Собянин.

Он пояснил, что производством занимается один из крупнейших биотехнологических заводов в стране. Предприятие уже освоило выпуск других важных препаратов - от лейкоза, лимфомы и ревматоидного артрита.

"Статус резидента особой экономической зоны дает компании налоговые льготы. Сэкономленные средства она вкладывает в новые разработки, которых сегодня больше 100", - добавил Собянин.