Частная клиника Москвы, где во время косметологической процедуры скончалась пациентка

В Москве пациентка умерла после процедуры в частной клинике

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пациентке стало плохо во время процедуры в столичной частной косметологической клинике, она скончалась, следствие организовало проверку, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

на платформе Мах. "31 марта 2026 года в частной клинике, расположенной на Новослободской улице в городе Москве , пациентка пожаловалась на плохое самочувствие во время проведения процедуры и через непродолжительное время скончалась. Следственным отделом по Тверскому району... организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении столичного СК

По данным прокуратуры Москвы, предварительно, в ходе проведения процедуры в клинике на улице Новослободская состояние женщины 1967 года рождения ухудшилось, она скончалась. Добавляется, что точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы, ход и результаты процессуальной проверки контролирует столичная прокуратура.