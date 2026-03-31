В Москве пациентка умерла после процедуры в частной клинике
Пациентке стало плохо во время процедуры в столичной частной косметологической клинике, она скончалась, следствие организовало проверку, сообщили в ГСУ СК... РИА Новости, 31.03.2026
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пациентке стало плохо во время процедуры в столичной частной косметологической клинике, она скончалась, следствие организовало проверку, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
"31 марта 2026 года в частной клинике, расположенной на Новослободской улице в городе Москве
, пациентка пожаловалась на плохое самочувствие во время проведения процедуры и через непродолжительное время скончалась. Следственным отделом по Тверскому району... организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении столичного СК на платформе Мах.
По данным прокуратуры Москвы, предварительно, в ходе проведения процедуры в клинике на улице Новослободская состояние женщины 1967 года рождения ухудшилось, она скончалась. Добавляется, что точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы, ход и результаты процессуальной проверки контролирует столичная прокуратура.
В столичном СК отметили, что на месте происшествия работают следователи, изучая документы и устанавливая полную картину произошедшего.