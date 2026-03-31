В Москве мужчина разбил окно автобуса, кинув в него бутылку

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мужчина разбил окно автобуса, кинув в него пакет с бутылкой в Москве, он задержан, возбуждено уголовное дело о вандализме, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В полицию поступило сообщение, что на автобусной остановке, расположенной на улице Лобачевского, неизвестный мужчина бросил пакет с находившейся в нем стеклянной бутылкой в стеклопакет правой боковины автобуса, тем самым разбив его. После этого он скрылся", - говорится в сообщении

Участковый по району Раменки установил подозреваемого и задержал его на Кременчугской улице - им оказался 41-летний приезжий мужчина, он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

"Гражданин пояснил, что вышел не на своей остановке, а когда попытался вернуться в автобус, тот уже отъехал. Разозлившись, он бросил бутылку в окно автобуса", - отмечается в сообщении.