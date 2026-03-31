https://ria.ru/20260331/moskva-2083987755.html
В Москве мужчина разбил окно автобуса, кинув в него бутылку
2026-03-31T12:46:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083994040_92:0:2460:1332_1920x0_80_0_0_d68e9d5718d2a07a73fa60b274419b42.jpg
https://ria.ru/20260331/moskva-2083936086.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083994040_388:0:2164:1332_1920x0_80_0_0_ee43d6efdbf256421aed86a9a68f0fe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Москве разозлившийся мужчина разбил окно автобуса, бросив в него бутылку
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мужчина разбил окно автобуса, кинув в него пакет с бутылкой в Москве, он задержан, возбуждено уголовное дело о вандализме, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В полицию поступило сообщение, что на автобусной остановке, расположенной на улице Лобачевского, неизвестный мужчина бросил пакет с находившейся в нем стеклянной бутылкой в стеклопакет правой боковины автобуса, тем самым разбив его. После этого он скрылся", - говорится в сообщении
.
Участковый по району Раменки установил подозреваемого и задержал его на Кременчугской улице - им оказался 41-летний приезжий мужчина, он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"Гражданин пояснил, что вышел не на своей остановке, а когда попытался вернуться в автобус, тот уже отъехал. Разозлившись, он бросил бутылку в окно автобуса", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ
"Вандализм". Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.