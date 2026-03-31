12:02 31.03.2026
Пятнадцать газорегуляторных пунктов модернизируют в Москве
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГазорегуляторный пункт
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизируют в этом году 15 газорегуляторных пунктов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов. Это критически важные элементы системы газоснабжения, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. В 2026 году запланировано техническое переоснащение 15 таких объектов, что позволит обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что в рамках проектов устаревшее оборудование заменят на современные шкафные и блочные газорегуляторные пункты нового поколения.
"Они отличаются повышенной надежностью и низким уровнем шума, обладают более высокой пропускной способностью и оснащены оптимизированной системой размещения оборудования. Новые газорегуляторные пункты изготовлены из российских составляющих на собственном производстве столичного газового хозяйства и соответствуют всем современным стандартам. Работы будут проводиться в сжатые сроки без отключения потребителей, дополнительно обновим прилегающие подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что новые газорегуляторные пункты оснащаются автоматизированной системой мониторинга, благодаря которой диспетчеры АО "Мосгаз" могут в режиме реального времени отслеживать параметры работы оборудования и оперативно реагировать на любые изменения. Во всех пунктах обязательно устанавливаются современные запорные механизмы.
