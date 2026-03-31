В Москве завершилась шестая Московская неделя моды

МОСКВА, 31 мар — пресс-служба Московской недели моды. В столице состоялась шестая Московская неделя моды х ГигаЧат. Она проходила с 14 по 19 марта в "Манеже". Свои коллекции представили около 300 дизайнеров из 21 региона России, а также 4 стран: Китая, Турции, Испании и Армении. За шесть дней мероприятие посетили более 65 тысяч человек.

Участники не только продемонстрировали свое мастерство, но и получили реальные возможности для развития — от поиска новых деловых партнеров до выхода на новые рынки.

Всего на Московской неделе х ГигаЧат моды прошло более 80 показов, 11 из них провели студенты ведущих профильных учебных заведений страны. В мероприятии участвовало более 1500 моделей. Суммарно было представлено более 2500 образов.

"Московская неделя моды играет большую роль в развитии индустрии в России. Это единственная профессиональная платформа, где талантливые, молодые дизайнеры показывают свои коллекции наряду с уже известными марками. Это важно, что в России есть институция, которая поддерживает локальных дизайнеров и помогает в организации показов", — поделился Олег Овсиев, дизайнер бренда Viva Vox (Москва).

"Каждая Московская неделя моды — это колоссальный рост прямых продаж, возможность пригласить клиентов и друзей бренда на показ в самом центре Москвы при сильной технической и информационной поддержке. А еще это полет творческой мысли, фантазии, развитие режиссерских и продюсерских навыков, бесценный опыт. И лично для меня этот проект — еще и четкие временные рамки в работе над коллекцией", — рассказала Евгения Линович, дизайнер, основатель и креативный директор бренда Masterpeace (Москва).

Многие бренды опирались на культурные коды, философию, мифологию, а также рассуждали о технологическом прогрессе и мире будущего. Так, на подиумах русский культурный код переплетался с киберпанком, морская эстетика — с вечерней элегантностью, а ретро-футуризм — с современным минимализмом.

Кроме того, в рамках Московской недели моды работали маркет и шоурум, соорганизатором которого стал проект "Сделано в Москве", где все желающие могли приобрести одежду и аксессуары 88 брендов.

В пространстве "Манежа" для гостей ГигаНедели моды работала зона ИИ-примерочной от ГигаЧат. Благодаря нейросети посетители получили возможность примерить на себя подиумные образы молодых российских дизайнеров – участников Московской недели моды. За шесть дней события подиумные образы были сгенерированы посетителями более 35 тысяч раз.

В рамках VK Лектория для гостей мероприятия было проведено 33 сессии ведущими экспертами индустрии: Александр Рогов, Алексей Сухарев, Лилия Рах, Карина Нигай, Яна Рудковская, Миша и Китти и многие другие. Слушателям рассказали о трендах, модной индустрии будущего, культурных кодах и многом другом.

Помимо этого, состоялся фестиваль короткометражного кино о моде. Зрителям показали лучшие ленты прошлых выпусков фестиваля, а также новые фильмы от партнеров. Были представлены фильмы режиссеров из России, Бразилии, Мексики, Филиппин и других стран. Также в рамках события прошел публичный разговор с призерами осенней программы фестиваля о том, как дизайнерам и режиссерам найти друг друга.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке правительства Москвы.