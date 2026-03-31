Сотрудники коммунальных служб промывают фасад жилого дома на Тверской улице в Москве после зимы. Архивное фото

В Москве начались работы по промывке фасадов зданий

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов зданий после зимы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь, очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично.

"Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой", - уточнил Бирюков