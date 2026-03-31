09:25 31.03.2026
В Москве начались работы по промывке фасадов зданий
москва сегодня: мегаполис для жизни
В Москве начались работы по промывке фасадов зданий

В Москве начались работы по промывке фасадов зданий после зимы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб промывают фасад жилого дома на Тверской улице в Москве после зимы
Сотрудники коммунальных служб промывают фасад жилого дома на Тверской улице в Москве после зимы. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению масштабных работ по промывке фасадов зданий после зимы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь, очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично.
"Промывка фасадов проводится с использованием автовышек, керхеров, гидрантов и другой спецтехники. Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяются специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года.
Ремонт фасада здания - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Москве отремонтируют более 600 фасадов многоквартирных домов
11 марта, 12:31
 
