Прохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото

Температура до плюс 18 градусов ожидается во вторник в Москве

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздух в Москве во вторник прогреется до плюс 16 — плюс 18 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве по области ожидается переменная облачность без осадков. Днем плюс 16 — плюс 18 градусов. По области от 14 до 19 градусов тепла", - сказал Леус

Синоптик добавил, что ветер ожидается восточный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.