В метро в Москве мужчина несколько раз ударил пассажира по голове бутылкой

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пассажира московского метро задержали за то, что он несколько раз ударил другого мужчину стеклянной бутылкой по голове, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Двое мужчин поссорились в вагоне поезда, который ехал от "Курской" до "Бауманской".

"На эмоциях мужчина несколько раз ударил оппонента по голове бутылкой. Пострадавший обратился к медикам", — говорится в релизе.