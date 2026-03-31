https://ria.ru/20260331/moshenniki-2083953482.html
Мошенники начали предлагать ускоренное получение загранпаспорта
2026-03-31T10:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/75/927967507_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_91c776505ea2685a564d00399ab8e80b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/75/927967507_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_97d053f5833d176d623650369ae217ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мошенники начали предлагать россиянам услуги по ускоренному получению загранпаспорта за три дня, а затем похищать данные документов и деньги, сообщает прокуратура Подмосковья.
«
"Злоумышленники стали предлагать услуги по ускоренному получению загранпаспорта… Как действуют злоумышленники: просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату; обещают оформить паспорт за три дня без очереди, гарантируют получение визы в любую страну", - говорится в материалах в официальном канале ведомства на платформе Max.
Отмечается, что затем аферисты используют документы жертвы для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, а также проводят незаконные транзакции, включая хищение и вывод украденных денег.
Правоохранители напомнили, что госорганы не звонят через мессенджеры и не запрашивают таким образом персональные данные. В прокуратуре посоветовали при поступлении подозрительного звонка или СМС звонить в полицию.