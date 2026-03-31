Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мошенники рассылают россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Для пенсионеров запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами: "Правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе. Перейдите по ссылке", - рассказали там.

Целевой группой такой схемы являются верующие, пенсионеры, социально незащищенные категории граждан. Схема актуальна, поскольку у россиян в преддверии Пасхи высокий религиозный подъем и традиция благотворительности.

В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам на "трансляции" из мессенджеров и пользоваться официальными каналами вещания.

"Пожертвования делайте только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий", - отметили в пресс-службе.