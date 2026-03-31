https://ria.ru/20260331/moshenniki-2083904015.html
Мошенники рассылают россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84fe192e337babdf3c452d064b0a907f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b425c18d2079870bc2d621f95c9d4b1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Для пенсионеров запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами: "Правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе. Перейдите по ссылке", - рассказали там.
Целевой группой такой схемы являются верующие, пенсионеры, социально незащищенные категории граждан. Схема актуальна, поскольку у россиян в преддверии Пасхи высокий религиозный подъем и традиция благотворительности.
В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам на "трансляции" из мессенджеров и пользоваться официальными каналами вещания.
"Пожертвования делайте только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий", - отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что государство не запускает соцконтракты на "праздничный стол" через ссылки в интернете.