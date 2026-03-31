В Совфеде предупредили о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 31.03.2026
01:51 31.03.2026
В Совфеде предупредили о новой мошеннической схеме
https://ria.ru/20260331/moshenniki-2083883284.html
https://ria.ru/20260327/moshenniki-2083183113.html
В Совфеде предупредили о новой мошеннической схеме

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мошенники обманывают подростков-геймеров, заманивая их возможностью бесплатно получить уникальные предметы в играх через установку вредоносных приложений, рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин.
"В мессенджерах появляются каналы и чаты для фанатов популярных игровых проектов. В них предлагают то, что всегда вызывает интерес у молодой аудитории: бесплатные модификации, уникальные улучшения, ускоренную "прокачку" персонажа и редкие предметы. Организаторы таких чатов серьезно подходят к оформлению и делают всё, чтобы не вызвать подозрений", - сказал Шейкин.
Мошенники придумали схемы, вынуждающие жертв им перезвонить
После этого, добавил политик, подростка ведут "по цепочке", заставив его подписаться на несколько тематических каналов, чтобы тем самым отбросить все подозрения насчет возможного мошенничества.
"Финальный шаг - загрузка файла не из официального магазина приложений, а напрямую через бота в мессенджере. Пользователя просят разрешить установку расширения из неизвестных источников, а также, разумеется, отключить системные предупреждения и антивирус. На самом деле в этот момент на устройство устанавливается вредоносное приложение", - продолжил сенатор.
Он уточнил, что под видом игровой модификации скрывается троян, который после установки получает доступ к СМС, уведомлениям, а иногда - к банковским приложениям.
"Он может перехватывать коды подтверждения, передавать данные третьим лицам, использовать телефон для дальнейшего распространения вредоносного ПО. Игровой интерес очень быстро оборачивается реальными финансовыми потерями", - констатировал политик.
Шейкин подчеркнул, что опасность данной мошеннической схемы скрывается в том, что всё происходит не на отдельных ресурсах, а в привычной "среде обитания" - мессенджерах.
"Мессенджер не воспринимается как источник угрозы, он ассоциируется с друзьями, интересами и хобби: именно это доверие и используют мошенники. Здесь нет давления, нет срочности, нет запугивания - только интерес и любопытство", - сказал парламентарий.
Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян
