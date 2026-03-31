В Совфеде предупредили о новой мошеннической схеме

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мошенники обманывают подростков-геймеров, заманивая их возможностью бесплатно получить уникальные предметы в играх через установку вредоносных приложений, рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин.

"В мессенджерах появляются каналы и чаты для фанатов популярных игровых проектов. В них предлагают то, что всегда вызывает интерес у молодой аудитории: бесплатные модификации, уникальные улучшения, ускоренную "прокачку" персонажа и редкие предметы. Организаторы таких чатов серьезно подходят к оформлению и делают всё, чтобы не вызвать подозрений", - сказал Шейкин.

После этого, добавил политик, подростка ведут "по цепочке", заставив его подписаться на несколько тематических каналов, чтобы тем самым отбросить все подозрения насчет возможного мошенничества.

"Финальный шаг - загрузка файла не из официального магазина приложений, а напрямую через бота в мессенджере. Пользователя просят разрешить установку расширения из неизвестных источников, а также, разумеется, отключить системные предупреждения и антивирус. На самом деле в этот момент на устройство устанавливается вредоносное приложение", - продолжил сенатор.

Он уточнил, что под видом игровой модификации скрывается троян, который после установки получает доступ к СМС, уведомлениям, а иногда - к банковским приложениям.

"Он может перехватывать коды подтверждения, передавать данные третьим лицам, использовать телефон для дальнейшего распространения вредоносного ПО. Игровой интерес очень быстро оборачивается реальными финансовыми потерями", - констатировал политик.

Шейкин подчеркнул, что опасность данной мошеннической схемы скрывается в том, что всё происходит не на отдельных ресурсах, а в привычной "среде обитания" - мессенджерах.