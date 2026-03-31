09:25 31.03.2026
Экс-премьер Молдавии назвал конфликты в церкви делом врагов страны
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Конфликты в церкви является делом врагов Молдавии, они дестабилизируют общество, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан сообщил, что власти рассматривают возможность вернуть государству более 800 церковных объектов, находящихся в пользовании Православной церкви Молдавии. Заявление прозвучало на фоне конфликта вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, где возник спор о принадлежности прихода между Молдавской митрополией (относится к РПЦ) и Бессарабской митрополией (создана по инициативе Румынской православной церкви). Ситуация сопровождалась вмешательством полиции и протестами прихожан.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Кишинев парализовал исполком Гагаузии из-за дела Гуцул, заявил экс-премьер
Вчера, 04:15
"Что касается ситуации среди верующих в Молдове, конфликта, который в последнее время начался между двумя митрополиями, я сожалею. И считаю, что это рука врагов Молдовы, тех, которые не видят стабильность Молдовы и не видят процветающее, независимое, суверенное государство Молдова. Это создан политический конфликт. Он уже показывает определенную дестабилизацию", - сказал Тарлев.
Политик отметил, что осуждает вмешательство силовых структур, полиции в решение вопроса принадлежности храмов, как и судебных инстанций.
"Весь мир смеялся, когда полиция, омон в масках окружили церковь и не пустили в нее верующих и священников. Что, полиции нечем заниматься? Осуждаем и действия судьи, ни один судья не имеет права принять решение, кому принадлежит церковь", - заявил он.
По мнению Тарлева, церковь — это культурное достояние молдавского народа.
"И строил не судья, не прокурор, не президент, не премьер-министр, не депутат. Строили наши предки, отцы и деды, и нечего мешаться. Куда и к кому примкнуть церкви — это должно решать только население, верующие этого населенного пункта", - подчеркнул он.
Тарлев отметил, что призывал в парламенте и правительство, и руководство страны не вмешиваться политикам в дела церкви.
"В церковь надо идти и молиться Богу о грехах, о благосостоянии, о будущем. Мы считаем, что это провокация, и она специально организована", - пояснил он.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и около 10–20% православных верующих; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Экс-премьер Молдавии рассказал, на что влияет кризис в Гагаузии
Вчера, 07:49
 
