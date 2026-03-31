Экс-премьер Молдавии назвал конфликты в церкви делом врагов страны

КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Конфликты в церкви является делом врагов Молдавии, они дестабилизируют общество, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан сообщил, что власти рассматривают возможность вернуть государству более 800 церковных объектов, находящихся в пользовании Православной церкви Молдавии. Заявление прозвучало на фоне конфликта вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, где возник спор о принадлежности прихода между Молдавской митрополией (относится к РПЦ ) и Бессарабской митрополией (создана по инициативе Румынской православной церкви ). Ситуация сопровождалась вмешательством полиции и протестами прихожан.

"Что касается ситуации среди верующих в Молдове, конфликта, который в последнее время начался между двумя митрополиями, я сожалею. И считаю, что это рука врагов Молдовы, тех, которые не видят стабильность Молдовы и не видят процветающее, независимое, суверенное государство Молдова. Это создан политический конфликт. Он уже показывает определенную дестабилизацию", - сказал Тарлев

Политик отметил, что осуждает вмешательство силовых структур, полиции в решение вопроса принадлежности храмов, как и судебных инстанций.

"Весь мир смеялся, когда полиция, омон в масках окружили церковь и не пустили в нее верующих и священников. Что, полиции нечем заниматься? Осуждаем и действия судьи, ни один судья не имеет права принять решение, кому принадлежит церковь", - заявил он.

По мнению Тарлева, церковь — это культурное достояние молдавского народа.

"И строил не судья, не прокурор, не президент, не премьер-министр, не депутат. Строили наши предки, отцы и деды, и нечего мешаться. Куда и к кому примкнуть церкви — это должно решать только население, верующие этого населенного пункта", - подчеркнул он.

Тарлев отметил, что призывал в парламенте и правительство, и руководство страны не вмешиваться политикам в дела церкви.

"В церковь надо идти и молиться Богу о грехах, о благосостоянии, о будущем. Мы считаем, что это провокация, и она специально организована", - пояснил он.