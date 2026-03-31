16:53 31.03.2026 (обновлено: 17:31 31.03.2026)
Молдавия переживает демографический коллапс, заявил экс-премьер
Молдавия переживает демографический коллапс из-за снижения рождаемости и отъезда молодежи за границу, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной... РИА Новости, 31.03.2026
Флаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 мар - РИА Новости. Молдавия переживает демографический коллапс из-за снижения рождаемости и отъезда молодежи за границу, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат.
"Текущий спад населения ставит под угрозу выживание нации и основы для развития государства. Страна переживает настоящий демографический коллапс. Три тревожные тенденции - резкое сокращение числа детей, исход молодежи, рост численности пожилого населения", - написал политик в своем Telegram-канале.
Филат предупредил о дефиците рабочей силы и пенсионном кризисе через 10 лет. "Важно также осознавать, что нынешняя ситуация - ещё не пик кризиса, а лишь его начальная стадия. В ближайшие десять лет Молдова столкнётся с тяжёлым дефицитом рабочей силы, с всё менее устойчивой пенсионной системой и с экономикой, замедляющейся не из-за нехватки идей или инвестиций, а из-за дефицита человеческого ресурса", - подчеркнул молдавский экс-премьер.
Политик отметил, что реальная численность населения как минимум на 50 тысяч меньше официальных 2,41 миллиона человек из-за включения в статистику иностранных граждан. При этом республика переживает самый глубокий спад рождаемости за последние два столетия.
"Уменьшение численности детей в возрасте до четырех лет на 45 тысяч в период 2014–2024 годов - это прямое следствие самой низкой рождаемости в нашей истории. В абсолютных показателях Молдавия не знала столь малого числа рождений более двух столетий", - пояснил Филат.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
