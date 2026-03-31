Захарова раскритиковала МУС из-за расследования вокруг прокурора Хана

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления Международного уголовного суда о проведенном расследовании в отношении прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах и заочно приговоренного к тюремному заключению в РФ.
В декабре 2025 года Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) предоставило Ассамблее государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отчет о расследовании предполагаемых сексуальных домогательств со стороны прокурора Карима Хана. После этого в МУС должны были в течение 30 дней провести оценку отчета.
Как обращает внимание Захарова, получив отчет, эксперты из МУС подготовили 85-страничный документ, где указали, что проведенное расследование "не дает оснований утверждать, что прокурор допускал какое-либо ненадлежащее поведение или же пренебрегал своими обязанностями". В МУС также подвергли критике методы расследования и отклонили ряд доказательств, назвав их "слухами".
"Вот под чьим руководством МУС смеет обвинять граждан нашей страны в надуманных преступлениях и выписывать ордеры. Извечное "А судьи кто?" напрашивается само собой", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщила, что прокурор Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа того же года британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.
В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно назначил Кариму Хану наказание в виде 15 лет лишения свободы. Следственный комитет установил, что он привлекал заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно обвинял человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, чтобы осложнить международные отношения.
В СК подчеркивали, что в 2023 году прокурор Хан в рамках уголовного расследования направил ходатайство в палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации. На основании этого ходатайства судьи МУС вынесли незаконные решения об аресте президента России и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
МИД указал на двойные стандарты Европы в сфере международного права
30 октября 2025, 17:35