Захарова раскритиковала МУС из-за расследования вокруг прокурора Хана

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления Международного уголовного суда о проведенном расследовании в отношении прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах и заочно приговоренного к тюремному заключению в РФ.

В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщила, что прокурор Карим Хан будет находиться в административном отпуске до окончания процесса расследования против него из-за предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных. В конце августа того же года британская газета Guardian писала, что вторая женщина обвинила Хана в домогательствах.