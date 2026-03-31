МИД назвал провокацию с "Дружбой" перед выборами в Венгрии неслучайной

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Провокация Киева с нефтепроводом "Дружба" в преддверии выборов в Венгрии вряд ли является совпадением, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
"Вряд ли можно считать простым совпадением тот факт, что данная провокационная акция организована именно сейчас, на финальной стадии избирательной кампании", - сказал Тяпкин.
По его словам, действия киевского режима вызвали "справедливое возмущение венгерских властей, расценивших их как прямое посягательство на суверенитет страны и попытку спровоцировать в ней острый социально-экономический кризис".
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.