МИД назвал провокацию с "Дружбой" перед выборами в Венгрии неслучайной

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Провокация Киева с нефтепроводом "Дружба" в преддверии выборов в Венгрии вряд ли является совпадением, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

По его словам, действия киевского режима вызвали "справедливое возмущение венгерских властей, расценивших их как прямое посягательство на суверенитет страны и попытку спровоцировать в ней острый социально-экономический кризис".