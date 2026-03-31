МИД рекомендует не выезжать в страны, связанные с США договорами о выдаче

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. МИД России рекомендует россиянам не выезжать в страны, связанные с США договорами о выдаче, сообщили РИА Новости в министерстве.

"Рекомендуем не выезжать в страны, связанные с Вашингтоном договорами о выдаче, а также избегать, по мере возможности, поездок в любые недружественные юрисдикции", - сказали в МИД РФ.