Медведев поддержал кандидатуру Артамонова на пост секретаря ЕР в Чувашии - РИА Новости, 31.03.2026
23:55 31.03.2026
Медведев поддержал кандидатуру Артамонова на пост секретаря ЕР в Чувашии
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру председателя кабмина Чувашской Республики Сергея Артамонова на должность секретаря регионального отделения партии, сообщили на сайте ЕР.
В публикации отмечается, что Медведев назвал Артамонова опытным профессионалом, пользующимся уважением жителей республики.
"Уверен, что и на новом посту он внесёт существенный вклад в работу "Единой России" в Чувашской Республике, многое сделает для реализации федеральных и региональных проектов партии", - цитируют на сайте ЕР Медведева.
На встрече с главой правительства Чувашии Медведев обратил внимание на ключевые направления работы в регионе.
"Это, естественно, поддержка семей участников специальной военной операции, самих участников, которые вернулись, особенно тех, кому требуется помощь, кто получил инвалидность или нуждается в уходе", - сказал Медведев.
Помимо этого, как подчеркнул председатель ЕР, необходимо развивать аграрный потенциал региона.
В свою очередь Артамонов отметил, что "Единая Россия" является основной политической силой региона, в её рядах 45 тысяч человек. В республике запущено 22 федеральных и три региональных партийных проекта. С этого года добавят ещё один региональный партпроект — "Шаг в мирную жизнь".
