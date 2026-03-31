В Подмосковье будут судить подростков, избивших и ограбивших пенсионера

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В суд направлено дело двоих подростков, на камеру избивших и ограбивших пожилого мужчину в его квартире в Лыткарино, сообщает прокуратура Подмосковья.

"Прокуратура города Лыткарино утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних местных жителей... Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max

Отмечается, что они обвиняются в грабеже, совершенном группой лиц с незаконным проникновением в жилище и применением насилия.

Как рассказали в подмосковном главке СК РФ , в ноябре 2025 года подростки под надуманным предлогом поиска пропавшей банковской карты проникли в комнату пожилого мужчины в коммунальной квартире в Лыткарино. Один из обвиняемых похитил телефон мужчины и более 27 тысяч рублей. Потерпевший попытался помешать подросткам, но они оттолкнули его. Все происходящее обвиняемые снимали на видео, которое впоследствии попало в сеть. После этого они были задержаны.