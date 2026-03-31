12:11 31.03.2026
В Подмосковье будут судить подростков, избивших и ограбивших пенсионера
Происшествия, Лыткарино, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Лыткарино двоих подростков будут судить за нападение на пожилого мужчину

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В суд направлено дело двоих подростков, на камеру избивших и ограбивших пожилого мужчину в его квартире в Лыткарино, сообщает прокуратура Подмосковья.
"Прокуратура города Лыткарино утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних местных жителей... Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
Отмечается, что они обвиняются в грабеже, совершенном группой лиц с незаконным проникновением в жилище и применением насилия.
Как рассказали в подмосковном главке СК РФ, в ноябре 2025 года подростки под надуманным предлогом поиска пропавшей банковской карты проникли в комнату пожилого мужчины в коммунальной квартире в Лыткарино. Один из обвиняемых похитил телефон мужчины и более 27 тысяч рублей. Потерпевший попытался помешать подросткам, но они оттолкнули его. Все происходящее обвиняемые снимали на видео, которое впоследствии попало в сеть. После этого они были задержаны.
Следствие провело более 15 допросов и очных ставок, а также обыски по местам жительства подростков. Были получены заключения психолого-психиатрических и судебно-медицинской экспертиз. Собранные доказательства легли в основу обвинения.
