Эксперт объяснил разницу между лунными миссиями "Аполлон" и "Артемида"
2026-03-31T19:41:00+03:00
Моисеев: отличие программы "Артемида" от "Аполлона" заключается в ее целях
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев объяснил, что главным отличием между лунными миссиями НАСА "Аполлон" и "Артемида" являются их цели и масштаб.
Первый после многолетних задержек запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion с беспилотной миссией "Артемида-1" состоялся в ноябре 2022 года. Следующий полет, "Артемида-2", как ожидается, с экипажем, намечен на 2026 год. В рамках миссии планируется осуществить облет вокруг Луны
, чтобы годом позже с миссией "Артемида-3" вернуться на нее для высадки. Миссия "Артемида-4" должна стать полетом четырех астронавтов к окололунной станции с последующей высадкой на поверхность Луны и сейчас официально планируется на 2028 год, но аудиторские органы ранее предупреждали о вероятных задержках.
"Сейчас техника совершенно новая: ракета, корабль, посадочные модули и все остальное. Их надо испытывать снова, заново проходя цепочку испытаний, как это было в программе "Аполлон". Но сейчас все же идут по сокращенному пути. Был один беспилотный полет, сейчас готовится пилотируемый вокруг Луны, а в следующий раз планируется посадка", – сказал Моисеев
газете ВЗГЛЯД
.
Эксперт отметил, что главное отличие программы "Артемида" от "Аполлона" заключается в ее целях и масштабе. В эпоху "Аполлона" речь шла о разовых экспедициях на Луну и обратно, всего их состоялось шесть, потом программу закрыли, а два последних полета отменили, потому что поставленные задачи были выполнены. "Артемида" изначально задумана как долгосрочная инициатива: она предполагает не просто полеты, а создание постоянной лунной базы, отметил Моисеев.
"Я полагаю, что та программа, которую американцы заявили, – в 2028 году посадка на Луну и в 2030 году строительство базы – она очень жесткая по времени. И скорее всего, будет сдвинута на год или два вправо", – считает эксперт.