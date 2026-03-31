Эксперт объяснил разницу между лунными миссиями "Аполлон" и "Артемида"

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев объяснил, что главным отличием между лунными миссиями НАСА "Аполлон" и "Артемида" являются их цели и масштаб.

Первый после многолетних задержек запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion с беспилотной миссией "Артемида-1" состоялся в ноябре 2022 года. Следующий полет, "Артемида-2", как ожидается, с экипажем, намечен на 2026 год. В рамках миссии планируется осуществить облет вокруг Луны , чтобы годом позже с миссией "Артемида-3" вернуться на нее для высадки. Миссия "Артемида-4" должна стать полетом четырех астронавтов к окололунной станции с последующей высадкой на поверхность Луны и сейчас официально планируется на 2028 год, но аудиторские органы ранее предупреждали о вероятных задержках.

"Сейчас техника совершенно новая: ракета, корабль, посадочные модули и все остальное. Их надо испытывать снова, заново проходя цепочку испытаний, как это было в программе "Аполлон". Но сейчас все же идут по сокращенному пути. Был один беспилотный полет, сейчас готовится пилотируемый вокруг Луны, а в следующий раз планируется посадка", – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД

Эксперт отметил, что главное отличие программы "Артемида" от "Аполлона" заключается в ее целях и масштабе. В эпоху "Аполлона" речь шла о разовых экспедициях на Луну и обратно, всего их состоялось шесть, потом программу закрыли, а два последних полета отменили, потому что поставленные задачи были выполнены. "Артемида" изначально задумана как долгосрочная инициатива: она предполагает не просто полеты, а создание постоянной лунной базы, отметил Моисеев.