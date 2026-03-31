Посол Владимир Липаев: Румыния взяла курс на конфронтацию с Россией

Отношения России и Румынии фактически заморожены, Бухарест создает трудности для работы российской дипмиссии и активно продвигает санкционную политику против России, с молчаливого согласия официальных властей в стране идет вербовка наемников для ВСУ. О настроениях в обществе, перспективах нормализации отношений Москвы и Бухареста и курсе Румынии на милитаризацию в ущерб экономической ситуации в стране в интервью РИА Новости рассказал посол РФ Владимир Липаев.

– Отношения между Румынией и Россией заметно ухудшились за последние годы, сохраняются ли хоть какие-то каналы диалога между Москвой и Бухарестом? На каком уровне сейчас находятся отношения между странами? Видите ли возможность для их постепенной нормализации?

– Отношения ухудшились не только с Румынией, но и практически со всеми государствами Евросоюза, некоторые из которых решили, что настал удобный момент взять, по крайней мере, политический, а если получится – то и военный реванш за неудачную попытку колонизировать Россию, предпринятую в 1941 году. Напомню, что Румыния в годы Второй мировой войны участвовала в агрессии против СССР и, судя по тому, как освещаются события тех лет в румынских учебниках истории, надлежащих выводов для себя не сделала.

Сегодня Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией, всецело стоит на стороне киевского режима, оказывая ему военную поддержку. Политический диалог между нашими странами заморожен, экономическое сотрудничество прервано, приостановлены контакты практически во всех областях, кроме рабочих по дипломатической линии. Иллюзий на улучшение двусторонних отношений мы не питаем. В партнеры ни к кому не навязываемся, а высокомерный, менторский тон по отношению к нашей стране, который позволяют себе румынские руководители, для нас неприемлем. Наивно полагать, что Россия, с ее огромной территорией и неисчерпаемыми природными ресурсами, заинтересована в возобновлении сотрудничества больше, чем сама Румыния. О нормализации отношений речь может пойти только тогда, когда Бухарест откажется от своего нынешнего антироссийского курса.

– С 2022 года Румыния регулярно усложняет работу посольства России в Бухаресте, в том числе за счет сокращения количества дипломатов. Насколько сложно российским дипломатам сейчас работать в Румынии?

– Работать в Румынии российским дипломатам так же непросто, как и нашим коллегам в других недружественных странах, некоторые из которых вполне заслуживают наименования враждебных. Впрочем, чего можно ждать от европейской дипломатии, когда ее возглавляет такой персонаж как Кая Каллас. Начиная с 2022 года румынские власти в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предприняли ряд шагов, направленных на умышленное создание трудностей для функционирования нашей дипмиссии.

Под надуманными предлогами осуществлялись высылки дипломатов. Были введены заведомо необоснованные квоты на численность персонала. Оказывается давление на поставщиков услуг, чтобы принудить их к отказу от сотрудничества с нами, либо сделать этот сотрудничество для нас максимально невыгодным. Туристическим агентствам запрещено продавать авиабилеты до Москвы. Ограничен доступ к полноценному банковскому обслуживанию. Введены дискриминационные ограничения на перемещения внутри Шенгенской зоны. Постоянно затягивается или срывается выдача виз, что не позволяет осуществлять плановую ротацию персонала. Приходится иметь дело с тотальной протокольной дискриминацией. Вынужден был прекратить работу Российский центр науки и культуры, закрыта школа при Посольстве.

Местные средства массовой информации с подачи политического руководства нагнетают в обществе антироссийский психоз, представляя в искаженном свете политику нашего государства, события и факты.

– Румыния в последнее время активно вооружается, а также расширяет процесс производства вооружений на своей территории, аргументируя это возможной угрозой со стороны России. Что на самом деле скрывается за политикой милитаризации Бухареста? Можно ли говорить о том, что Румыния превращается в плацдарм НАТО?

– Румыния претендует на роль ключевого звена НАТО на его юго-восточном фланге, позиционирует себя в качестве верного союзника Соединенных Штатов и последовательного сторонника трансатлантического единства. Несмотря на непростую финансовую ситуацию и бюджетный дефицит, милитаризация страны идет полным ходом. Планируются значительные закупки вооружений и военной техники за рубежом за счет средств Евросоюза, выделяемых в рамках кредитного механизма SAFE. При этом власти стараются не акцентировать внимание на том, что такие финансовые транши не являются безвозмездной помощью Брюсселя, и их возврат ляжет на плечи будущих поколений румынских налогоплательщиков. Обращает на себя внимание, что приобретаются вооружения, имеющие не оборонительное, а именно наступательное применение.

Власти страны настойчиво выступают за размещение на своей территории иностранных воинских контингентов. Помимо американцев здесь на ротационной основе находятся французы, немцы, бельгийцы, испанцы, португальцы. ВВС стран альянса по очереди патрулируют воздушное пространство вдоль восточной границы и над черноморской акваторией. Румынские вооруженные силы регулярно участвуют в крупномасштабных учениях союзников по НАТО, основной целью которых является отработка навыков по противодействию вероятному противнику, несложно догадаться какому. Модернизируются авиабазы, железнодорожная и портовая инфраструктура. Ведется строительство автомагистралей, которые могут быть использованы для оперативной переброски войск и военной техники.

Оправдывается все это сказками о российской угрозе. На самом деле, конечно, Россия никакой опасности для Румынии не представляет. В то же время, будучи членом НАТО, Румыния несет и все риски, связанные с этим членством. Ее территория рассматривается альянсом в качестве "буферной" зоны, а также плацдарма, для нанесения по России упреждающего, обезоруживающего удара с последующим противодействием ответному удару. Судя по всему, натовское командование не беспокоит, что произойдет в этом случае с самой Румынией. О надежности же обещанных гарантий можно судить по той защите, которая была предоставлена США государствам Персидского залива в ходе нынешнего конфликта с Ираном. Видимо, ее уровень политическое руководство Румынии устраивает.

Таким образом, факты и простая логика говорят о том, что именно членство в НАТО и следование авантюрному курсу этого блока на вооруженное противостояние с Россией представляют для Румынии главную угрозу. И это не пропаганда, как любят дезинформировать население местные политики, а констатация действительности.

– Руководство Молдавии в последнее время активно продвигает идею возможного объединения с Румынией. Как оценивают подобную вероятность в Бухаресте?

– Отношения между Молдавией и Румынией выстраиваются сегодня в сугубо антироссийской тональности, что дает нам право давать им свою оценку. Особенно болезненно эта тема воспринимается местными националистами, которые просто выходят из себя, когда слышат неудобную для них правду. Для того, чтобы понять, что происходит, придется сделать небольшой исторический экскурс и напомнить о фактах, которые здесь стараются не замечать.

Бессарабия отделилась от румынских княжеств в 1812 году, когда стала частью Российской империи на основе Бухарестского мирного договора с Османской империей (остальные княжества остались в вассальной зависимости). Эта территория никогда не входила в состав румынского государства, провозглашенного в 1881 году благодаря победе России в очередной русско-турецкой войне ("верные друзья" румын англичане и французы стояли, как обычно, в сторонке). В 1918 году, воспользовавшись слабостью молодого Советского государства Румыния оккупировала Бессарабию, отблагодарив таким своеобразным образом своего союзника по Первой мировой войне, который спас ее от полного разгрома германскими войсками в 1916 году. Правительство и королевская семья бежали тогда в Яссы под защиту российской армии (англичане и французы продолжали стоять в сторонке).

Сегодня отдельные не очень грамотные румынские "эксперты", претендующие на знание истории, утверждают, что никакой оккупации не было, что Молдавия добровольно вошла в состав Румынии на основе решения Совета страны (Сфатул цэрий), принятого якобы демократическим путем. Не вспоминают, что "историческое" заседание Сфатул цэрий 27 марта (10 апреля) 1918 года проходило под дулами пулеметов (в прямом, а не переносном смысле) под контролем и в присутствии румынских военных, а в общей сложности семеро несогласных члена Совета были расстреляны, тоже, увы, в прямом смысле. Не удивительно, что большинство депутатов поддержали тогда аннексию, тем более что голосование проходило открыто. Результатом стало не благоденствие и процветание, как это здесь сегодня пытаются представить, а полная экономическая деградация региона, обнищание населения и исход сотен тысяч человек. Те, кто остался, стали жертвами грабежа, террора, насилия и репрессий. В румынских архивах вы ничего про это не найдете. Они старательно зачищены либо закрыты. Но, как и рукописи, архивы не горят. Документальных свидетельств того, что происходило в период румынского господства, осталось более чем достаточно. Молдаване не забыли о преступлениях, совершенных румынскими наместниками как во время первой оккупации в 1918-1940 годах, так и во время второй в 1941-1944 годах. Поэтому идея объединения с Румынией энтузиазма у большинства из них не вызывает. Речь, конечно, не идет о прорумынских политиках, которых сегодня управляют страной. Они выполняют чужую программу, нисколько не заботясь молдавском народе.

В контексте этой исторической подоплеки в Бухаресте пока процесс объединения не форсируют – дескать, пусть молдаване первыми выскажутся. Немаловажное значение имеет цена вопроса. Объединение двух государств, хотя в данном случае уместно говорить о поглощении, – процесс затратный, и кто-то должен будет оплатить издержки. Понятно, что это может быть только Бухарест. Просто превратить Молдавию в колонию, как в 1918 году, не получится – не те времена. Приходится учитывать и возможные последствия для внутренней стабильности в самой Румынии, ведь расклад политических сил неизбежно изменится.

Поэтому сейчас ставка делается на психологическую обработку молдавского населения, в первую очередь, молодежи, с прицелом, так сказать, на будущее. Идет ползучая румынизация молдавского общества. Молдавский язык законодательно меняется на румынский, в школах изучают историю не молдаван, а румын. Создаются совместные управленческие структуры, на ключевые государственные посты в Кишиневе назначаются бывшие и действующие румынские функционеры. Под прямой контроль Бухареста поставлена безопасность Молдавии, ее энергетическая и банковская системы. Вопреки нормам межцерковного общения осуществляется вторжение Румынской православной церкви на традиционную каноническую территорию Русской православной церкви в Молдавии. Таким образом, проект присоединения Молдавии к Румынии по-прежнему, как и в ХХ веке, остается в политической повестке дня.

– По данным главы МИД Румынии Оаны Цою, Франция пригласила Румынию к переговорам о расширении ядерного сдерживания. По вашей оценке, Бухарест пойдет на это?

– Румыния была приглашена принять участие в инициативе "расширенного ядерного сдерживания", выдвинутой Эммануэлем Макроном, но власти отреагировали на эту идею осторожно. В частности, президент Никушор Дан заявил, что страна уже находится под защитой "ядерного зонтика" НАТО, обеспеченного США, и в среднесрочной перспективе не может быть речи о размещении ядерного оружия на территории Румынии. Таким образом, для Бухареста вопрос о распространении на него французского "ядерного зонтика" пока не актуален.

Надо сказать, что разного рода прожекты, связанные с расползанием ядерного оружия и распылением контроля над ним, создают угрозы не только для России, но и для всех государств мира. На Западе часто забывают, что атомная бомба – не игрушка, а обладание таким видом оружия – это огромная ответственность не только перед своим народом, но и человечеством в целом.

– Сколько румынских наемников воюет на стороне Киева? И насколько активно посольство Украины в этой стране ведет рекрутинговую деятельность?

– Не секрет, что граждане Румынии принимают участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Речь идет в первую очередь о боевиках экстремистской "Румынской боевой группы "Гетика", находящихся в составе "Интернационального легиона" Украины и других формирований ВСУ.