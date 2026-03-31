Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной, инициированное налоговой инспекцией, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В середине марта суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе средств в особо крупном размере и отменил домашний арест.