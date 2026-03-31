Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной, инициированное налоговой инспекцией, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Прекратить производство", — говорится в документе.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", на момент подачи заявления ФНС Лерчек должна была около 173 миллионов рублей. В середине марта представитель блогера Максим Курносов передал суду документ, подтверждающий перевод 176 миллионов рублей на налоговый счет. Как обратила внимание судья, деньги внесло некое физическое лицо. Кто именно отправил средства, Курносов не сказал. Слушания тогда перенесли.
В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
В середине марта суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе средств в особо крупном размере и отменил домашний арест.
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.