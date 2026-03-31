Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек - РИА Новости, 31.03.2026
13:08 31.03.2026 (обновлено: 14:28 31.03.2026)
Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек
Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек - РИА Новости, 31.03.2026
Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек
Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной, инициированное налоговой инспекцией, следует из материалов, с которыми... РИА Новости, 31.03.2026
москва
валерия чекалина
происшествия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
москва, валерия чекалина, происшествия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Москва, Валерия Чекалина, Происшествия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек

Суд прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек после погашения ее долга

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной, инициированное налоговой инспекцией, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Прекратить производство", — говорится в документе.
У Лерчек рак желудка 4 стадии: диагноз, химиотерапия, состояние и прогнозы
По данным сервиса "БИР-Аналитик", на момент подачи заявления ФНС Лерчек должна была около 173 миллионов рублей. В середине марта представитель блогера Максим Курносов передал суду документ, подтверждающий перевод 176 миллионов рублей на налоговый счет. Как обратила внимание судья, деньги внесло некое физическое лицо. Кто именно отправил средства, Курносов не сказал. Слушания тогда перенесли.
В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
В середине марта суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе средств в особо крупном размере и отменил домашний арест.
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Лерчек рассказала, что помешало ей посещать врачей во время следствия
МоскваВалерия ЧекалинаПроисшествияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
