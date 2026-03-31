Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 31.03.2026 (обновлено: 13:51 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/lavrov-2083980898.html
Некоторые страны Запада потеряли берега, заявил Лавров
2026-03-31T12:20:00+03:00
2026-03-31T13:51:00+03:00
россия
в мире
сергей лавров
марко рубио
российский совет по международным делам
дональд трамп
иран
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061062036_0:0:2685:1511_1920x0_80_0_0_f73a9e5d8337431dc26796551f83e366.jpg
https://ria.ru/20260330/kuba-2083659573.html
https://ria.ru/20250204/zapad-1997229309.html
https://ria.ru/20260331/kallas-2083996782.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Часть государств в последнее время потеряли берега, заявляя о притязаниях на чужие территории, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«

"Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания", — сказал он на общем собрании Российского совета по международным делам.

Трамп выступил со срочным заявлением по Кубе
Трамп выступил со срочным заявлением по Кубе
30 марта, 03:42
В качестве примера министр привел одно из последних заявлений госсекретаря США Марко Рубио. Отвечая на вопрос об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, тот сказал, что все зависит от Ирана. По его словам, блокируя Ормузский пролив, Тегеран грубо нарушает нормы.
А буквально за два дня до этого, напомнил Лавров, президент Дональд Трамп говорил, что его не волнует международное право, у него есть свои мораль и инстинкты.
"Вот двухходовочка такая", — добавил глава МИД.
Запад привык жить в неоколониальной парадигме, заявил Лавров
Запад привык жить в неоколониальной парадигме, заявил Лавров
4 февраля 2025, 08:29
По его мнению, мировой порядок сейчас находится в разгаре перестройки: борьба за ведущие позиции ведется не на жизнь, а на смерть.
"И действительно, фактически складывается ситуация, когда Запад со своими неуемными гегемонистскими амбициями вступил, как говорится, в клинч, со стремлением мирового большинства к преодолению существующих вызовов на основе равенства, справедливости, или, иными словами, на основе принципов Устава ООН", — сказал Лавров.
Россия остается открытой для диалога с Западом, но, наученная горьким опытом, теперь будет жестче добиваться выполнения будущих договоренностей, заключил он.
"Полностью провалилась". Дерзкое заявление Каллас о России возмутило Запад
"Полностью провалилась". Дерзкое заявление Каллас о России возмутило Запад
Вчера, 13:19
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала