Стало известно, сколько Нагиев заработал за авторские курсы в Дубае

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Актер Дмитрий Нагиев заработал свыше 13 миллионов рублей за авторские курсы по личностному росту, организованные в Дубае, подсчитало РИА Новости, изучив стоимость обучения.

Как рассказал РИА Новости источник, прошедший обучение на курсах Нагиева, трехдневный интенсив по саморазвитию прошел в Дубае в феврале. В качестве педагогов были привлечены сын артиста Кирилл Нагиев и композитор Александр Шульгин . Занятия проходили в закрытом формате. Как уточнил источник РИА Новости, в рамках интенсива собралась группа из 25 человек.

Стоимость мастер-класса варьировалась от 450 до 550 тысяч рублей. Тариф VIP с личным кураторством актера достигал отметки в 1 миллион рублей: однако место так никто и не купил.

Так, прибыль шоумена за один интенсив длительностью в три дня могла составить 13,7 миллиона рублей без учета организационных расходов.

В рамках курса ученикам проводили занятия по психологии, актерскому мастерству и сценической речи. По данным источника РИА Новости, сам артист встретился с группой всего два раза за время обучения.

В качестве домашних заданий студенты потока выполняли необычные задачи, например, ложились на пол в центре Дубая и выступали на сцене перед незнакомой аудиторией.