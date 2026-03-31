Стало известно, сколько Нагиев заработал за авторские курсы в Дубае
Актер Дмитрий Нагиев заработал свыше 13 миллионов рублей за авторские курсы по личностному росту, организованные в Дубае, подсчитало РИА Новости, изучив... РИА Новости, 31.03.2026
РИА Новости: Нагиев заработал свыше 13 миллионов рублей за курсы в Дубае
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Актер Дмитрий Нагиев заработал свыше 13 миллионов рублей за авторские курсы по личностному росту, организованные в Дубае, подсчитало РИА Новости, изучив стоимость обучения.
Как рассказал РИА Новости источник, прошедший обучение на курсах Нагиева, трехдневный интенсив по саморазвитию прошел в Дубае
в феврале. В качестве педагогов были привлечены сын артиста Кирилл Нагиев
и композитор Александр Шульгин
. Занятия проходили в закрытом формате. Как уточнил источник РИА Новости, в рамках интенсива собралась группа из 25 человек.
Стоимость мастер-класса варьировалась от 450 до 550 тысяч рублей. Тариф VIP с личным кураторством актера достигал отметки в 1 миллион рублей: однако место так никто и не купил.
Так, прибыль шоумена за один интенсив длительностью в три дня могла составить 13,7 миллиона рублей без учета организационных расходов.
В рамках курса ученикам проводили занятия по психологии, актерскому мастерству и сценической речи. По данным источника РИА Новости, сам артист встретился с группой всего два раза за время обучения.
В качестве домашних заданий студенты потока выполняли необычные задачи, например, ложились на пол в центре Дубая и выступали на сцене перед незнакомой аудиторией.
Дмитрий Нагиев - известный российский актер театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий. Он приобрел популярность благодаря проектам "Осторожно, модерн!", "Окна", "Голос
", а также сериалам "Кухня" и "Физрук". Нагиев является одним из самых востребованных артистов и активно занимается бизнесом.