Константинов назвал границы Украины 1991 года нафталиновой историей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что границы Украины 1991 года бесследно исчезли, а новые - большой вопрос.

Ранее советник офис Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что ВСУ не смогут захватить освобожденные ВС РФ территории и выйти на границы Украины 1991 года, так как цена этому слишком высока.

"Границы 1991 года — это какая-то нафталиновая история. Этих границ давно не существует, они бесследно исчезли. Они убиты госпереворотом 2014 года, уничтожением детей Донбасса. А новые границы Украины — большой вопрос и проблема. Скажем, кто даже в сегодняшних границах будет там жить, будет обустраивать эту территорию, восстанавливать ее? Это вопрос, на который сегодня нет ответа", - сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, половина населения уехала из Украины за границу.