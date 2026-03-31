Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/kriptobirzha-2083968467.html
Россиянам могут запретить торговать криптовалютой через иностранные биржи
Россиянам могут запретить торговать криптовалютой через иностранные биржи
Торговля криптовалютой через иностранные биржи и обменники может быть запрещена, а лимит на покупку крипты для неквалифицированных инвесторов может составить... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T11:36:00+03:00
экономика
анатолий аксаков
госдума рф
криптобиржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072706107_0:142:3068:1868_1920x0_80_0_0_520ddda34fbee0502d34df40252925ad.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072706107_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d69614248c681106607e03aa924ab4fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россиянам могут запретить торговать криптовалютой через иностранные биржи

Аксаков: в России могут запретить торговлю криптовалютой через иностранные биржи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Торговля криптовалютой через иностранные биржи и обменники может быть запрещена, а лимит на покупку крипты для неквалифицированных инвесторов может составить 300 тысяч рублей в год, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Законопроект планируется внести уже на этой неделе, он может быть принят в текущую весеннюю сессию, чтобы крипторынок как можно скорее начал перестраиваться на легальную инфраструктуру под надзором Банка России. Предполагается, что торговля криптоинструментами через иностранные биржи и обменники, не работающие с российскими лицензированными посредниками, будет запрещена", - рассказал Аксаков "Газете.ru".
Отмечается, что любые операции с криптовалютой можно будет совершать только через уполномоченные биржи, брокеры, доверительные управляющие и обменники.
По словам депутата, в результате вместо непрозрачных схем с обменными чатами и неформальными P2P-операциями, когда человека попросту могут обмануть, у российских криптоинвесторов появится возможность легально покупать цифровые валюты как обычный финансовый инструмент — переводя деньги привычным способом из российского банка, с гарантией защиты от мошенничества и судебной защитой.
Также Аксаков уточнил, что лимит 300 тысяч рублей в год на покупку наиболее ликвидных коинов для неквалифицированных инвесторов — это мера, направленная на минимизацию рисков для менее опытных участников рынка. Он подчеркнул, что лимит достаточен для того, чтобы человек мог протестировать рынок, понять риски и получить базовый опыт, но не разориться в случае ошибок.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала