Красноярский край вошел в пилотный проект по управлению наукой

КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Красноярский край вошел в пилотный федеральный проект по управлению наукой, что позволит сделать работу ученых региона более предметной, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По ее данным, новые подходы к развитию науки в регионе глава региона Михаил Котюков обсудил на совете по науке и высшему образованию в Национальном центре "Россия" на Енисее.

"Красноярский край участвует в пилотном проекте по новой модели управления наукой в субъектах РФ. Регион становится квалифицированным заказчиком: самостоятельно определяет темы исследований при формировании госзаданий для вузов и научных организаций. Это сделает работу ученых более предметной", - говорится в сообщении.

Приоритетные для края направления научных исследований определили совместно с учеными и руководителями министерств, они учитывают социально-экономические потребности и отраслевую специализацию региона. Например, в медицине это совершенствование программ скрининга и ранней диагностики злокачественных новообразований. В экологии – улучшение системы обращения с отходами и новые методики измерения загрязняющих веществ.

Эти приоритеты направят в Минобрнауки России для учета при формировании госзадания красноярским университетам и научным центрам.

"Средства, которые ежегодно направляются из федерального бюджета на научные исследования, должны иметь самое прямое отношение к развитию края. Это важно и для рационального использования бюджетных ресурсов, и для самих ученых – чтобы их идеи воплощались на практике, а не пылились на полках", - сказал Котюков.

Губернатор поставил задачу выстроить систему: предприятия и отраслевики формируют запрос на технологии, научные центры и университеты, находят решение, результат идет в производство.

"Работая в связке "предприятия – наука – университеты", получим дополнительный экономический эффект. Это станет хорошей мотивацией для более активных вложений в исследования", – добавил глава края.