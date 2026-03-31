13:25 31.03.2026
Красноярский край вошел в пилотный проект по управлению наукой
Красноярский край вошел в пилотный проект по управлению наукой

КРАСНОЯРСК, 31 мар - РИА Новости. Красноярский край вошел в пилотный федеральный проект по управлению наукой, что позволит сделать работу ученых региона более предметной, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, новые подходы к развитию науки в регионе глава региона Михаил Котюков обсудил на совете по науке и высшему образованию в Национальном центре "Россия" на Енисее.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Красноярские ученые получили рекордное число грантов РНФ
26 марта, 09:34
"Красноярский край участвует в пилотном проекте по новой модели управления наукой в субъектах РФ. Регион становится квалифицированным заказчиком: самостоятельно определяет темы исследований при формировании госзаданий для вузов и научных организаций. Это сделает работу ученых более предметной", - говорится в сообщении.
Приоритетные для края направления научных исследований определили совместно с учеными и руководителями министерств, они учитывают социально-экономические потребности и отраслевую специализацию региона. Например, в медицине это совершенствование программ скрининга и ранней диагностики злокачественных новообразований. В экологии – улучшение системы обращения с отходами и новые методики измерения загрязняющих веществ.
Эти приоритеты направят в Минобрнауки России для учета при формировании госзадания красноярским университетам и научным центрам.
"Средства, которые ежегодно направляются из федерального бюджета на научные исследования, должны иметь самое прямое отношение к развитию края. Это важно и для рационального использования бюджетных ресурсов, и для самих ученых – чтобы их идеи воплощались на практике, а не пылились на полках", - сказал Котюков.
Губернатор поставил задачу выстроить систему: предприятия и отраслевики формируют запрос на технологии, научные центры и университеты, находят решение, результат идет в производство.
"Работая в связке "предприятия – наука – университеты", получим дополнительный экономический эффект. Это станет хорошей мотивацией для более активных вложений в исследования", – добавил глава края.
Молодые ученые представили на совете проект по созданию управляемых компонентов полезной нагрузки для космических аппаратов. Их инициативу поддержали: заявку направят на федеральный конкурс грантов для научных центров мирового уровня.
Красноярск - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
В Красноярском крае разработали план мероприятий по поддержке семьи
26 марта, 09:32
 
